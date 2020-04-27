2020-04-27T13:24:26+03:00
Происшествия

«Приставил два карабина к груди»: В Краснодаре водитель обезвредил вооруженного дебошира

Пьяный мужчина достал стволы после неудачной попытки скрыться с места ДТП [видео]
Галина КОПЫЛОВА
Поделиться:
В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного делаВ настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного делаФото: Виталий КАРНАУХ
Изменить размер текста:

Дорожный конфликт произошел в кубанской столице утром 25 апреля. На улице Западный обход водитель на «Мерседесе» подрезал и протаранил бок «Ниссана». А после содеянного мужчина не стал останавливаться и надавил на газ. Водитель поврежденной иномарки позвонил в полицию и продолжил преследовать обидчика.

- Водитель «Нисан» догнал нарушителя и заблокировал ему движение в районе пересечения Западного обхода с улицей Народная, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе УМВД России по Краснодару.

Виновника ДТП не устроило, что его остановили, да ещё и в добавок стали высказывать претензии. В ответ он достал с заднего сидения два карабина и начал угрожать оппоненту расправой.

Краснодар.В Краснодаре дорожные разборки с карабинами. На дорогах города стало меньше машин, но неадекватов, увы, не меньше. В субботу, 25 апреля, на ул. Российской один такой подрезал, въехал, начал разборки, достал оружие.Приехала полиция: неадеквата увезли на освидетельствование, карабины на экспертизу. Аккуратнее на дорогах, пожалуйста! Краснодар территория закона. . Видео от подписчика.

- Я выхожу, он подставляет мне оружие в грудь, и просит пройти в его машину. Когда он открывал дверь, я увернулся, сделал подсечку и повалил его на землю. В это время приехали полицейские и задержали мужчину, - рассказал пострадавший в соцсетях.

Нарушителя задержали сотрудники ДПС. Им оказался 32-летний местный житель. Медосвидетельствование показало, что мужчина был пьян.

- Следователи изъяли оружие и патроны, а машину увезли на стоянку. Установлено, что на оружие у мужчины имеются необходимые разрешительные документы. В отношении правонарушителя было составлено два протокола об административных правонарушениях «за нарушение правил перевозки, транспортирования оружия и патронов» и «за управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения», - сообщил «КП»-Кубань» начальник пресс-службы УМВД России по городу Краснодару Артем Коноваленко.

Сейчас по данному факту проводится проверка. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью».

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
«Кубань Кредит» начал принимать заявки на льготную ипотеку под 6%
Краснодарским правоохранителям поступил сигнал о минировании шести самолетов в аэропорту
Вениамин Кондратьев о посевной кампании во время карантина: Все работы завершены в срок
«Бессмертный полк» в Краснодаре: акция пройдет в онлайн-формате
Вениамин Кондратьев о демарше байкеров во время карантина: Никто не должен уйти от ответственности
Более сотни кладбищ Сочи будут закрыты во время Радоницы
ВТБ подписал кредитное соглашение по проектному финансированию строительства МФЦ «Эспланада»
ВТБ одобрил бизнесу Кубани свыше 280 млн рублей на выплату зарплат
Погода в Краснодарском крае: солнце зальет теплом регион
«Домашний офис» от «Ростелекома» поможет бизнесу работать дома
В Новороссийске во время карантина браконьеры вышли порыбачить
В Выселковском районе в ДТП погиб 16-летний водитель ВАЗ-2107
На Кубани разыскали пропавшего 83-летнего пенсионера
Главой Новопокровского района стал Александр Свитенко
Житель Краснодара убил жену за то, что она не убиралась в квартире
Полицией в Сочи задержана молодая женщина с большой партией мефедрона
В Анапе благоустраивают аллею на Симферопольском шоссе
В Тимашевске двое парней ограбили пожилую пару
В Славянском районе сожители организовали наркопритон
Новые случаи заражения коронавирусом в Краснодарском крае на 27 апреля 2020 года: заболел полуторагодовалый ребенок, 20 пациентов на ИВЛ
«Ростелеком» предлагает предприятиям высокоточную систему мониторинга температуры тела с помощью тепловизоров
Коронавирус в Адыгее, последние новости на 27 апреля 2020: подтверждено 150 случаев заболевания, 3 человека подключены к ИВЛ
Число заболевших коронавирусом в Краснодарском крае на 27 апреля 2020 года увеличилось еще на 57 человек
В Усть-Лабинске опечатали хозяйственный магазин за работу во время карантина
В Павловском районе задержали закладчиков героина
В Темрюкском районе открыли офис врача общей практики
В Краснодаре досрочно завершили ремонт Суворовского путепровода
На Кубани подрядчик незаконно присвоил 11 миллионов рублей во время ремонта больницы
Электропоезда «Ласточка» пока не будут курсировать между Сочи и Краснодаром