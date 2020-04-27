«Приставил два карабина к груди»: В Краснодаре водитель обезвредил вооруженного дебошира

Дорожный конфликт произошел в кубанской столице утром 25 апреля. На улице Западный обход водитель на «Мерседесе» подрезал и протаранил бок «Ниссана». А после содеянного мужчина не стал останавливаться и надавил на газ. Водитель поврежденной иномарки позвонил в полицию и продолжил преследовать обидчика.

- Водитель «Нисан» догнал нарушителя и заблокировал ему движение в районе пересечения Западного обхода с улицей Народная, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе УМВД России по Краснодару.

Виновника ДТП не устроило, что его остановили, да ещё и в добавок стали высказывать претензии. В ответ он достал с заднего сидения два карабина и начал угрожать оппоненту расправой.

Краснодар.В Краснодаре дорожные разборки с карабинами. На дорогах города стало меньше машин, но неадекватов, увы, не меньше. В субботу, 25 апреля, на ул. Российской один такой подрезал, въехал, начал разборки, достал оружие.Приехала полиция: неадеквата увезли на освидетельствование, карабины на экспертизу. Аккуратнее на дорогах, пожалуйста! Краснодар территория закона. . Видео от подписчика.

- Я выхожу, он подставляет мне оружие в грудь, и просит пройти в его машину. Когда он открывал дверь, я увернулся, сделал подсечку и повалил его на землю. В это время приехали полицейские и задержали мужчину, - рассказал пострадавший в соцсетях.

Нарушителя задержали сотрудники ДПС. Им оказался 32-летний местный житель. Медосвидетельствование показало, что мужчина был пьян.

- Следователи изъяли оружие и патроны, а машину увезли на стоянку. Установлено, что на оружие у мужчины имеются необходимые разрешительные документы. В отношении правонарушителя было составлено два протокола об административных правонарушениях «за нарушение правил перевозки, транспортирования оружия и патронов» и «за управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения», - сообщил «КП»-Кубань» начальник пресс-службы УМВД России по городу Краснодару Артем Коноваленко.

Сейчас по данному факту проводится проверка. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью».