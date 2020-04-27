2020-04-27T12:54:51+03:00
Коронавирус Covid-19

В Сочи суд принудительно госпитализировал семью из 10 человек, зараженную коронавирусом

Несмотря на положительные результаты тестов, они отказали медикам
Евгения СОРОКА
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Фото: Алексей БУЛАТОВ.Фото: Алексей БУЛАТОВ.
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Адлерский районный суд Сочи удовлетворил иск Роспотребнадзора о принудительной госпитализации. Случай связан с риском распространения коронавирусной инфекции.

Напомним, об этом случае стало известно на выходных. У пожилой пары одной из сочинских семей диагностировали коронавирус, после чего пенсионеров госпитализировали. Когда специалисты начали выяснять, с кем общались зараженные, оказалось, что они контактировали со своей родней.

У всех людей взяли анализ, по результатам которого положительный тест был у пятерых детей из двух семей. Позднее стало известно, что результаты положительных анализов на COVID-19 у родителей малолетних. Однако все заболевшие наотрез отказались от госпитализации. Более того, они перестали отвечать на звонки врачей и игнорировали правоохранителей.

В иске главного санитарного врача Сочи Владимира Оробея сказано, что поступили информационные письма, согласно которым, у ряда лиц, при взятии проб получен предварительно положительный результат по обнаружению короновируса.

- При этом установлено, что лица, в отношении которых подан иск, находились в тесном контакте с людьми, имеющими положительные результаты, - сообщают «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе Краснодарского краевого суда. - От госпитализации в добровольном порядке семья отказалась, что и послужило причиной обращения в суд.

Суд иск удовлетворил.

В отношении 10 человек принято решение о госпитализации в недобровольном порядке до полного выздоровления и получения результатов лабораторных исследований, - добавляют в Краснодарском краевом суде.

Исполнение решение суда - немедленное. По последним данным, семья уже находится в больнице, их поместили в изолированные боксы.

Напомним, с начала пандемии в Сочи диагноз COVID 19 подтверждены у 105 пациентов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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