2020-04-27T12:54:51+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Краснодаре, последние новости на 27 апреля 2020: родительский день пройдет 6 июня, бессмертный полк проведут онлайн

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Краснодаре на 27 апреля 2020 года
Дмитрий ТУРЧЕНКО
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Фото: krd.ruФото: krd.ru
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Предлагаем вашему вниманию последние новости о коронавирусе в Краснодаре на 27 апреля. В крае как минимум до 30 апреля действует карантин. Количество заболевших коронавирусом в Краснодаре во всем регионе продолжает расти.

На Кубани за последние сутки коронавирус подтвердился у 57 человек, из них 37 – в Краснодаре. Таким образом, в краевом центре уже 364 пациента с COVID-19. Всего в крае 837 случаев заболевания, 19 пациентов скончались.

- Уже четвертую неделю живем в режиме карантина. Понимаю, что времени прошло много, все уже устали от самоизоляции. Но это необходимые меры, связанные с рекомендациями врачей и требованиями Роспотребнадзора. Мы должны их неукоснительно выполнять до тех пор, пока не пойдет на спад количество заболевших и инфицированных в Краснодаре. Мы видим серьезную динамику прироста количества заболевших и в Краснодаре, почти двукратное увеличение за неделю. Ситуация сложная, поэтому меры по самоизоляции нужно сохранять и дальше. Это важно для жизни и здоровья всех жителей города, - заявил глава Краснодара Евгений Первышов.

В Краснодаре для лечения больных с коронавирусом перепрофилируют ФГКУ «419 военный госпиталь» Министерства обороны РФ, который предоставит до 30 коек.

Нарушителям карантина продолжают выписывать штрафы. Только в воскресенье 26 апреля составили 212 протоколов.

- Количество сотрудников мобильных групп увеличено до 712 человек. В составе патрулей — 304 сотрудника полиции, 100 — Росгвардии, 185 казаков, 45 представителей общественности, а также 78 сотрудников администраций города и края, - сообщили в пресс-службе администрации Краснодара.

Как минимум до 30 апреля закрыты все кладбища, посетить их на Радоницу будет невозможно. Если карантин будет отменен к 6 июня, то горожане смогут навестить могилы близких в этот день – Троицкую родительскую субботу.

Традиционную акцию «Бессмертный полк» в этом году проведут онлайн.

- Предлагаю использовать главный медиа-экран на Главной городской площади. Это символично: «Бессмертный полк» в Краснодаре всегда проходил на улице Красной, в этом году он символически сможет пройти по ней, - отметил мэр Краснодара Евгений Первышов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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