Число заболевших коронавирусом в Сочи на 28 апреля 2020: в городе у 105 пациентов подтвержден диагноз COVID 19

В Сочи за период с начала пандемии коронавирусная инфекция выявлена у 105 человек. За последние сутки зафиксировано 4 случая опасной болезни.

- Среди четырех заболевших в Сочи двое детей 7 и 13 лет, - сообщает региональный оперaтивный штaб Краснодарского крaя.

Всего за сутки в регионе коронавирус подтвержден у 57 пациентов. По данным регионального оперштаба, в обсервaторах края находятся 1064 человека.

По данным врачей, состояние находящихся в обсерваторах удовлетворительное, температура тела в норме.

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