Коронавирус в Сочи, последние новости на 28 апреля 2020: в городе подтверждено 4 новых случая опасной инфекции

За последние сутки из 57 новых случаев коронавируса в регионе, в Сочи подтвержденный диaгноз COVID-19 выявлен у 4 человек,

- Среди заболевших двое детей, 7 и 13 лет,-сообщает региональный оперативный штаб.

Таким образом, за период с начала пандемии, в городе диагноз COVID 19 подтвержден у 105 пациентов.

В обсерваторaх края находятся 1064 человек. Их состояние удовлетворительное, температура тела в норме.

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