2020-04-27T13:31:38+03:00
Общество

«Горы не прощают»: В Сочи турист нарушил карантин и получил серьезную травму на закрытом маршруте

В районе бывшей метеостанции «Ачишхо» парень упал со скального участка [фото, видео]
Юлия БАРАНОВА
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Инцидент произошел на горе Ачишхо. Фото: ЮРПСО МЧС России и АСС «Кубань-СПАС»Инцидент произошел на горе Ачишхо. Фото: ЮРПСО МЧС России и АСС «Кубань-СПАС»
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С момента объявления карантина в Краснодарском крае все маршруты Сочинского национального парка временно закрыты для посещения. За нарушение режима, действующего на особо охраняемой природной территории, нарушителям грозит административная ответственность и штраф. Однако, как показывает практика, это не останавливает туристов. Люди не понимают, что в подобных походах они подвергают свою жизнь опасности.

Инцидент произошел на горе Ачишхо, высота которой 2391 метров над уровнем моря. Сейчас там еще лежит снег.

Молодой человек не удержался на сложном скальном участке, упал и получил травму. Фото: ЮРПСО МЧС России и АСС «Кубань-СПАС»

Молодой человек не удержался на сложном скальном участке, упал и получил травму. Фото: ЮРПСО МЧС России и АСС «Кубань-СПАС»

Информация о ЧП поступила в спасательный отряд МЧС от девушки пострадавшего, которая отправилась с ним в поход по закрытому маршруту. Она сообщила, что во время подъема на смотровую площадку, расположенную в районе бывшей метеостанции «Ачишхо», молодой человек не удержался на сложном скальном участке, упал и получил травму. Парень самостоятельно двигаться не может.

- К месту происшествия выдвинулись спасатели Краснополянского подразделения ЮРПСО МЧС России и АСС «Кубань-СПАС». Пострадавшего обнаружили в 200 метрах от смотровой площадки. В результате падения 25-летний турист получил перелом бедра, - сообщили в пресс-службе ЮРПСО МЧС России.

Спасатели транспортировали пострадавшего по склону. Фото: ЮРПСО МЧС России и АСС «Кубань-СПАС»

Спасатели транспортировали пострадавшего по склону. Фото: ЮРПСО МЧС России и АСС «Кубань-СПАС»

Спасатели оказали туристу первую помощь. Используя альпинистское снаряжение и жесткие носилки, они подняли пострадавшего до тропы и продолжили транспортировку по снежному склону к служебному автомобилю.

«Горы не прощают»: В Сочи турист нарушил карантин и получил серьезную травму на закрытом маршруте.Видео: ЮРПСО МЧС России и АСС «Кубань-СПАС»! другой источник

Транспортировка туриста. Фото: ЮРПСО МЧС России и АСС «Кубань-СПАС»

Транспортировка туриста. Фото: ЮРПСО МЧС России и АСС «Кубань-СПАС»

В поселке Красная Поляна молодого человека передали врачам скорой помощи.

- Туристы, отправившись в поход выходного дня, не зарегистрировали свой выход в территориальных органах МЧС России, к тому же находились на территории Сочинского национального парка, который временно закрыл свои рекреационные объекты для посещения, - подчеркнула представитель пресс-службы.

Она обратила внимание, что во время карантина любые прогулки и походы по территории нацпарка запрещены.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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