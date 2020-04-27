Пособия на детей в Краснодарском крае 2020: как и где получить дополнительно 5 тысяч рублей

Из-за ограничительных мер, связанных с угрозой распространения коронавируса, многие жители Краснодарского края оказались в трудной жизненной ситуации. Чтобы поддержать семьи с детьми с правом на материнский капитал, начиная с апреля начали выплачивать по пять тысяч рублей дополнительно на каждого ребенка ежемесячно.

КОМУ ПОЛОЖЕНА ВЫПЛАТА?

Выплата положена всем семьям с детьми до трех лет, получившим право на материнский капитал до 1 июля 2020 года, в том числе если средства по сертификату уже полностью израсходованы, - сообщается на сайте Пенсионного фонда РФ.

К слову, получить выплату могут только те семьи, в которых детям еще нет трех лет вплоть до июня 2020 года.

Мера поддержки положена на каждого из них, если в семье сразу несколько трехлеток. И если материнский капитал был уже вами потрачен, помощь от государства в размере 5 тысяч рублей все равно придет.

КАК ПОДАТЬ ДОКУМЕНТЫ

Жителям Краснодарского края, кому полагается данная выплата, нужно направить электронное заявление в пенсионный фонд или подать заявление через МФЦ.

МНЕНИЕ

В то же время, экономист Игорь Николаев уверен, что подобная мера поддержки для населения сейчас очень актуальна. По его словам, эти деньги люди смогут потратить с пользой на продукты или лекарства.

— Из расчета на каждую семью деньги небольшие, но это же не единственная мера. В такой кризис, в период очень высокой неопределенности, когда простое вкачивание денег в экономику дает малый результат, лучше давать деньги людям напрямую. А еще лучше тем, кто в них действительно нуждается. Главное, чтобы эти деньги доходили до тех, кому они особенно нужны, — пояснил экономист сайту kp.ru.

Напомним, решение поддержке рублем озвучил президент Владимир Путин в ходе своего обращения к гражданам страны.