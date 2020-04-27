2020-04-27T16:45:14+03:00
Коронавирус Covid-19

Пособия на детей в Краснодарском крае 2020: как и где получить дополнительно 5 тысяч рублей

Рассказываем, как и где получить дополнительно пособия на детей в Краснодарском крае 2020 - 5 тысяч рублей
Евгения ОСТРАЯ
Поделиться:
Выплаты уже началисьВыплаты уже началисьФото: Светлана МАКОВЕЕВА
Изменить размер текста:

Из-за ограничительных мер, связанных с угрозой распространения коронавируса, многие жители Краснодарского края оказались в трудной жизненной ситуации. Чтобы поддержать семьи с детьми с правом на материнский капитал, начиная с апреля начали выплачивать по пять тысяч рублей дополнительно на каждого ребенка ежемесячно.

КОМУ ПОЛОЖЕНА ВЫПЛАТА?

Выплата положена всем семьям с детьми до трех лет, получившим право на материнский капитал до 1 июля 2020 года, в том числе если средства по сертификату уже полностью израсходованы, - сообщается на сайте Пенсионного фонда РФ.

К слову, получить выплату могут только те семьи, в которых детям еще нет трех лет вплоть до июня 2020 года.

Мера поддержки положена на каждого из них, если в семье сразу несколько трехлеток. И если материнский капитал был уже вами потрачен, помощь от государства в размере 5 тысяч рублей все равно придет.

КАК ПОДАТЬ ДОКУМЕНТЫ

Жителям Краснодарского края, кому полагается данная выплата, нужно направить электронное заявление в пенсионный фонд или подать заявление через МФЦ.

МНЕНИЕ

В то же время, экономист Игорь Николаев уверен, что подобная мера поддержки для населения сейчас очень актуальна. По его словам, эти деньги люди смогут потратить с пользой на продукты или лекарства.

— Из расчета на каждую семью деньги небольшие, но это же не единственная мера. В такой кризис, в период очень высокой неопределенности, когда простое вкачивание денег в экономику дает малый результат, лучше давать деньги людям напрямую. А еще лучше тем, кто в них действительно нуждается. Главное, чтобы эти деньги доходили до тех, кому они особенно нужны, — пояснил экономист сайту kp.ru.

Напомним, решение поддержке рублем озвучил президент Владимир Путин в ходе своего обращения к гражданам страны.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Краснодарском крае»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
«Кубань Кредит» начал принимать заявки на льготную ипотеку под 6%
Краснодарским правоохранителям поступил сигнал о минировании шести самолетов в аэропорту
Вениамин Кондратьев о посевной кампании во время карантина: Все работы завершены в срок
«Бессмертный полк» в Краснодаре: акция пройдет в онлайн-формате
Вениамин Кондратьев о демарше байкеров во время карантина: Никто не должен уйти от ответственности
Более сотни кладбищ Сочи будут закрыты во время Радоницы
ВТБ подписал кредитное соглашение по проектному финансированию строительства МФЦ «Эспланада»
ВТБ одобрил бизнесу Кубани свыше 280 млн рублей на выплату зарплат
Погода в Краснодарском крае: солнце зальет теплом регион
«Домашний офис» от «Ростелекома» поможет бизнесу работать дома
В Новороссийске во время карантина браконьеры вышли порыбачить
В Выселковском районе в ДТП погиб 16-летний водитель ВАЗ-2107
На Кубани разыскали пропавшего 83-летнего пенсионера
Главой Новопокровского района стал Александр Свитенко
Житель Краснодара убил жену за то, что она не убиралась в квартире
Полицией в Сочи задержана молодая женщина с большой партией мефедрона
В Анапе благоустраивают аллею на Симферопольском шоссе
В Тимашевске двое парней ограбили пожилую пару
В Славянском районе сожители организовали наркопритон
Новые случаи заражения коронавирусом в Краснодарском крае на 27 апреля 2020 года: заболел полуторагодовалый ребенок, 20 пациентов на ИВЛ
«Ростелеком» предлагает предприятиям высокоточную систему мониторинга температуры тела с помощью тепловизоров
Коронавирус в Адыгее, последние новости на 27 апреля 2020: подтверждено 150 случаев заболевания, 3 человека подключены к ИВЛ
Число заболевших коронавирусом в Краснодарском крае на 27 апреля 2020 года увеличилось еще на 57 человек
В Усть-Лабинске опечатали хозяйственный магазин за работу во время карантина
В Павловском районе задержали закладчиков героина
В Темрюкском районе открыли офис врача общей практики
В Краснодаре досрочно завершили ремонт Суворовского путепровода
На Кубани подрядчик незаконно присвоил 11 миллионов рублей во время ремонта больницы
Электропоезда «Ласточка» пока не будут курсировать между Сочи и Краснодаром