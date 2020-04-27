2020-04-27T16:45:14+03:00
Общество

«Не горюйте и не плачьте, а гордитесь своим сыном»

"КП" продолжает публикацию фронтовых писем кубанцев. Сегодня мы представляем героическую историю добровольца Дмитрия Лавриненко, сумевшего отстоять город Серпухов
Иван Егоров
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Дмитрий Федорович Лавриненко (1914–1941). Фото: открытые источники.Дмитрий Федорович Лавриненко (1914–1941). Фото: открытые источники.
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Дмитрий Федорович Лавриненко (1914–1941). Родился в станице Бесстрашной в семье крестьянина-бедняка. Отец его, красный партизан, погиб в Гражданскую войну. До войны Дмитрий работал учителем в хуторе Сладком Лабинского района. Добровольно ушёл служить в Красную армию. Окончил Ульяновское танковое училище. С первых дней Великой Отечественной войны Д.Ф. Лавриненко – на фронте. О его мужестве и героизме сохранились легенды. Погиб в 1941 г.

6 ноября 1941 г.

Привет из леса!

Здравствуйте, мама, Нина, Люба, бабушка, Толя, Тая и, возможно, Лёня (если не уехал).

Сообщаю, что жив, здоров и невредим, чего и вам желаю. Пишу письмо в лесу, около землянки. Уже темнеет. Сегодня получили подарки от москвичей, так как мы защищаем подступы к Москве.

Вы уже, наверно, знаете из газет о нашей части, и в частности – обо мне. Мама, Нина, возможно, вы и отвечали на моё письмо, которое я писал в лесу под Орлом, но я его не получил, так как вскоре мне пришлось сменить место. Я один ехал на своём танке, отдельно от части. Был в Москве, смотрел улицы, дома и опять – на фронт. В части меня хорошо встретили и представили к правительственной награде.

Поздравляю вас с праздником 24-й годовщины Октября. Мы его справляем у костра, выпили по сто согревающих граммов и беседуем, а на рассвете – в бой...

Пишите письма срочно, немедленно.

Декабрь 1941 г.

Уважаемая мать нашего героя-танкиста Дмитрия Лавриненко. Мы не знаем Вашего имени и отчества, и за это нас простите.

Ваш сын Дмитрий вел себя как истинный сын советского народа, как сын социалистической Родины. В боях с врагом, не зная страха, а горя ненавистью к врагу, уничтожил 52 танка врага и много солдат и офицеров. Он был награждён орденом Ленина и орденом Красного Знамени.

Зимой в боях на подступах к Москве Ваш сын Дмитрий погиб смертью героя за свой народ, за своих колхозников, за женщин и детей, за свою Советскую Родину. Мы склоняем головы перед ним, и мы не плачем, нет. Мы гордимся его смертью, его смерть почётна. За его смерть мы мстим врагу, мы его уничтожим. На место тов. Лавриненко встали его друзья: Лехман, Биндас и другие товарищи.

Не горюйте и не плачьте, а гордитесь своим сыном. Недалек час разгрома и гибели врага.

Остаемся ваши друзья.

Генерал-майор танковых войск М.Е. Катуков.

Вы знаете, когда человек в совершенстве владеет техникой и уверен в себе, он может совершать удивительные, поистине невероятные вещи. Был среди нас изумительный танкист Дмитрий Лавриненко – мы похоронили его недавно на подступах к Волоколамску, погиб он от шальной мины. Вы знаете, сколько вражеских танков, не считая прочей техники, он успел уничтожить? Пятьдесят два!

И был в жизни этого человека такой поразительный момент: он один, понимаете, один со своим танковым экипажем защитил город. И знаете, какой город? Серпухов! Об этом не сообщила ни одна газета: не стоило волновать москвичей вестями о том, что нависала такая угроза. Но это исторический факт, и когда-нибудь о нём напишут в газетах.

М.Е. Катуков, маршал бронетанковых войск, дважды Герой Советского Союз

Проект «Письма с фронта» создан КП совместно с идейным вдохновителем и автором одноименного четырехтомника, Заслуженным журналистом Кубани Татьяной Андреевной Василевской при поддержке строительной компании «АСК».

«АСК» горды за прошлое, уверены в будущем!

Читать все письма проекта «Письма с фронта»

Письма с фронта: Дмитрий Федорович Лавриненко

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ИСТОЧНИК KP.RU

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