«Золотое море»: В Краснодарском крае зацвели рапсовые поля
Пока жители Кубани продолжают сидеть дома на самоизоляции, природа вовсю демонстрирует весеннее настроение. На улицах во всех районах края уже появились одуванчики, а еще зацвел рапс.
Рапс не только источник вдохновения для фотографов, но и ценная культура.Фото: Виталий ТИМКИВ
В Краснодаре ярким растением усыпано целое поле учхоза «Кубань», что находится на выезде около города. То, как на огромной территории полыхают желтые цветки, - зрелище непередаваемое.
Рапсовое поле с высоты птичьего полета.Фото: Виталий ТИМКИВ
Первые желтые поля всегда появляются на юге страны. Если погода теплая, то цветение начинается в конце апреля – середине мая.
Рапс – растение влаголюбивое.Фото: Виталий ТИМКИВ
Поэтому то, что рапс начал пестреть в Краснодаре, для исследователей далеко не новость, а ожидаемое событие.
Правда, точное время предугадать трудно, так как во многом начало цветения зависит от температуры воздуха и влажности.
Рапс используют для производства масла и даже в парфюмерии.Фото: Виталий ТИМКИВ
Радовать глаз рапсовые поля будут еще как минимум три-четыре недели. Это довольно длинный период, по сравнению, например, с маком.
Какие виды открываются из окон многоэтажки!Фото: Виталий ТИМКИВ
Стоит сказать, что рапс не только источник вдохновения для фотографов, но и ценная масличная культура. Это растение используют для производства масла, для изготовления маргарина, применяется в металлургической, мыловаренной промышленности и даже в парфюмерии.
Цвести рапс будет еще месяц.Фото: Виталий ТИМКИВ
Все дело в семенах, которые после цветения вызревают в стручках. Именно они потом и идут в переработку.
Так выглядят цветки рапса.Фото: Виталий ТИМКИВ
А в прошлом году селекционеры из Краснодарского края вывели новый сорт рапса. Он отличается высокой урожайностью и повышенным содержанием омега-жирных кислот. Долгое время «новичок» проходил испытания в лаборатории. Это весной его пересадят в открытый грунт.
Одно из самых больших рапсовых полей в крае находится на въезде в Краснодар.Фото: Виталий ТИМКИВ
ИСТОЧНИК KP.RU