2020-04-27T16:45:14+03:00
Общество

«Золотое море»: В Краснодарском крае зацвели рапсовые поля

Фотограф «КП» снял полыхающие растения с высоты [фото]
Евгения СОРОКА
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То, как на огромной территории полыхают желтые цветки, - зрелище непередаваемое.То, как на огромной территории полыхают желтые цветки, - зрелище непередаваемое.Фото: Виталий ТИМКИВ

Пока жители Кубани продолжают сидеть дома на самоизоляции, природа вовсю демонстрирует весеннее настроение. На улицах во всех районах края уже появились одуванчики, а еще зацвел рапс.

Рапс не только источник вдохновения для фотографов, но и ценная культура. Фото: Виталий ТИМКИВ

Рапс не только источник вдохновения для фотографов, но и ценная культура.Фото: Виталий ТИМКИВ

В Краснодаре ярким растением усыпано целое поле учхоза «Кубань», что находится на выезде около города. То, как на огромной территории полыхают желтые цветки, - зрелище непередаваемое.

Рапсовое поле с высоты птичьего полета. Фото: Виталий ТИМКИВ

Рапсовое поле с высоты птичьего полета.Фото: Виталий ТИМКИВ

Первые желтые поля всегда появляются на юге страны. Если погода теплая, то цветение начинается в конце апреля – середине мая.

Рапс – растение влаголюбивое. Фото: Виталий ТИМКИВ

Рапс – растение влаголюбивое.Фото: Виталий ТИМКИВ

Поэтому то, что рапс начал пестреть в Краснодаре, для исследователей далеко не новость, а ожидаемое событие.

Правда, точное время предугадать трудно, так как во многом начало цветения зависит от температуры воздуха и влажности.

Рапс используют для производства масла и даже в парфюмерии. Фото: Виталий ТИМКИВ

Рапс используют для производства масла и даже в парфюмерии.Фото: Виталий ТИМКИВ

Радовать глаз рапсовые поля будут еще как минимум три-четыре недели. Это довольно длинный период, по сравнению, например, с маком.

Какие виды открываются из окон многоэтажки! Фото: Виталий ТИМКИВ

Какие виды открываются из окон многоэтажки!Фото: Виталий ТИМКИВ

Стоит сказать, что рапс не только источник вдохновения для фотографов, но и ценная масличная культура. Это растение используют для производства масла, для изготовления маргарина, применяется в металлургической, мыловаренной промышленности и даже в парфюмерии.

Цвести рапс будет еще месяц. Фото: Виталий ТИМКИВ

Цвести рапс будет еще месяц.Фото: Виталий ТИМКИВ

Все дело в семенах, которые после цветения вызревают в стручках. Именно они потом и идут в переработку.

Так выглядят цветки рапса. Фото: Виталий ТИМКИВ

Так выглядят цветки рапса.Фото: Виталий ТИМКИВ

А в прошлом году селекционеры из Краснодарского края вывели новый сорт рапса. Он отличается высокой урожайностью и повышенным содержанием омега-жирных кислот. Долгое время «новичок» проходил испытания в лаборатории. Это весной его пересадят в открытый грунт.

Одно из самых больших рапсовых полей в крае находится на въезде в Краснодар. Фото: Виталий ТИМКИВ

Одно из самых больших рапсовых полей в крае находится на въезде в Краснодар.Фото: Виталий ТИМКИВ

ИСТОЧНИК KP.RU

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