2020-05-12T10:31:34+03:00
Общество

Прибыльное хозяйство в 2020: реальность и перспективы

Что бы ни происходило вокруг, людям нужно качественно питаться. Это жизненно важная потребность, обеспечивающая здоровье и долголетие!
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Технический специалист компании «Каргилл» Максим ФедотовТехнический специалист компании «Каргилл» Максим Федотов
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Примерно так рассуждал более ста лет назад Уильям Дэнфорт, основатель всемирно известного бренда Purina® - производителя комбикормов и другой продукции для сельскохозяйственных животных и птицы. Несомненно, такой подход к делу – это рецепт стабильности в любые времена, в том числе и в условиях кризиса, поскольку значение качественной и здоровой пищи в дальнейшем будет только расти.

Индустриальное и фермерское птицеводство сейчас переживает нелегкие времена. Это связано с ростом цен на сырье для кормов в период кризиса, вызванного пандемией COVID-19, а также изменением рынков сбыта конечной продукции. Не секрет, что птицу на подворьях выращивали не только для собственной семьи, но и для предприятий общественного питания – кафе, ресторанов, столовых, которые на данный момент закрыты практически во всех регионах. Возможно ли в этих условиях оставаться в плюсе? Будет ли спрос на птицу, выращенную на подворьях?

Эти и другие вопросы вы можете задать техническому специалисту компании «Каргилл» Максиму Федотову, осуществляющему поддержку клиентов, которые используют для выращивания и откорма птицы продукцию бренда Purina®. Максим работает с крупными и небольшими фермерами России много лет и хорошо знаком с проблемами выращивания птицы в личных хозяйствах.

Ответы на ваши вопросы будут опубликованы на этой странице.

Авторы наиболее интересных, по мнению жюри, вопросов будут отдельно отмечены представителями Purina®.

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