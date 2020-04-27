Из дурнушки - в секс-бомбу: краснодарские модели подхватили «карантинный» челлендж в нижнем белье

Многие люди во время самоизоляции пытаются найти себе развлечения. Те, кто не может, - придумывают. В Сети набирают популярность различные челленджи (ролики, где известные люди выполняют задания на камеру, а затем предлагают повторить это знакомому – Авт.).

Сейчас на улицу можно выходить только в исключительных случаях. Запертые в четырех стенах представительницы прекрасного пола организовали собственный челлендж. Суть его такова – девушки без косметики и небрежным пучком на голове в пижаме или старых футболках надевает нижнее белье и превращаются в секс-див. А затем эстафету они передают другой девушке, бросая ей черные трусики.

Пользовательницы Instagram с радостью подхватили эту идею – многие красавицы не постеснялись показаться перед публикой в обнаженном виде. Поддержали челлендж и жительницы Краснодара. Модели и танцовщицы объединились и сняли ролик, на котором они за считанные секунды превращаются из домашних дурнушек в секс-бомб.

Результат оказался ошеломительным. За пару дней их видео набрало больше 15 тысяч просмотров. Сотни пользователей восхитились смелостью краснодарок, похвалили они и фигуры девушек. Правда, нашлись и те, кто инициативу жительниц города назвали пошлой.

Видео: instagram.com/ruban_mary.

- По-моему в нижнем белье можно показываться только любимому мужчине, но никак не демонстрировать себя в таком виде в интернете, - писали в комментариях под видео девушек.

Сами героини ролика ничуть не жалеют о том, что записали ролик.

- Хотелось поддержать тех, кто запустили челлендж, и на кого обрушилась критика! – сказала участница из Краснодара, блогер Мария Рубан. - Карантин не повод для грусти, наряжайтесь для себя любимых.