Кубанские аграрии приступили к севу риса

Как сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края, аграрии Кубани на этой неделе приступили к засеву полей рисом. К слову, этому зерну предшествовал сев яровых – пандемия коронавируса не смогла сорвать планы хлеборобов. Об этом заявил глава региона Вениамин Кондратьев.

- Основная часть посевной кампании почти завершилась, - отметил губернатор. – Все работы проведены в срок, срывов нет. Сейчас мы приступили к севу риса.

По словам Кондратьева, рис – это значимая для всех россиян культура, выращиваемая в основном в Краснодарском крае. Рисовыми первооткрывателями в этом году стали три района Кубани – Красноармейский, Абинский и Калининский. Позже засев начнется и в других муниципалитетах.

Губернатор отметил, что во всех рисосеющих хозяйствах соблюдаются противоэпидемические меры, которые не позволяют распространяться коронавирусной инфекции. Контроль над этим вопросом глава субъекта возложил на руководителей муниципальных образований.

Отметим, что в 2020 году всего под рис отведено 127 тысяч гектаров, а это на 2 тысячи больше по сравнению с прошлым годом. Кстати, семена – на 100% отечественной селекции.

В пресс-службе администрации края заявили, что в регионе каждый год увеличивают площадь под посев риса. Так, выделяют поля для новых высокоурожайных и качественных сортов. Отмечается, что в 2020-м под такие новые виды аграрии выделили пятую часть всех полей. Субсидии на покупку этих семян выделили власти региона из краевой казны – это порядка 126 миллионов рублей.

Кубань занимает лидирующие позиции в списке рейтинга по производству риса и является основным регионом, производящим этот продукт. Рисоводческие предприятия региона смогли выстоять в непростое время – остальное зависит от погоды.