2020-04-27T19:44:27+03:00
Общество

Кубанские аграрии приступили к севу риса

Посевная кампания яровых завершена
Виталий КАРНАУХ
Поделиться:
Посевная яровых закончилась, а риса - только началась.Посевная яровых закончилась, а риса - только началась.Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
Изменить размер текста:

Как сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края, аграрии Кубани на этой неделе приступили к засеву полей рисом. К слову, этому зерну предшествовал сев яровых – пандемия коронавируса не смогла сорвать планы хлеборобов. Об этом заявил глава региона Вениамин Кондратьев.

- Основная часть посевной кампании почти завершилась, - отметил губернатор. – Все работы проведены в срок, срывов нет. Сейчас мы приступили к севу риса.

По словам Кондратьева, рис – это значимая для всех россиян культура, выращиваемая в основном в Краснодарском крае. Рисовыми первооткрывателями в этом году стали три района Кубани – Красноармейский, Абинский и Калининский. Позже засев начнется и в других муниципалитетах.

Губернатор отметил, что во всех рисосеющих хозяйствах соблюдаются противоэпидемические меры, которые не позволяют распространяться коронавирусной инфекции. Контроль над этим вопросом глава субъекта возложил на руководителей муниципальных образований.

Отметим, что в 2020 году всего под рис отведено 127 тысяч гектаров, а это на 2 тысячи больше по сравнению с прошлым годом. Кстати, семена – на 100% отечественной селекции.

В пресс-службе администрации края заявили, что в регионе каждый год увеличивают площадь под посев риса. Так, выделяют поля для новых высокоурожайных и качественных сортов. Отмечается, что в 2020-м под такие новые виды аграрии выделили пятую часть всех полей. Субсидии на покупку этих семян выделили власти региона из краевой казны – это порядка 126 миллионов рублей.

Кубань занимает лидирующие позиции в списке рейтинга по производству риса и является основным регионом, производящим этот продукт. Рисоводческие предприятия региона смогли выстоять в непростое время – остальное зависит от погоды.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Посадка баклажан в марте 2021 по лунному календарю
Семена баклажанов на рассаду дачники традиционно высевают во второй половине февраля, а некоторые и того раньше. Однако эти сроки подходят не всем сортам, скороспелые лучше сеять в марте. Какие же благоприятные дни по лунному календарю для посадки баклажа
Новости 24
Угрожал убить сковородой за неповиновение: в Крымске 65-летний пенсионер хотел выпить, но жена запретила
В Сочи стартовал городской онлайн-флешмоб ко Дню Победы
В Сочи подросток изрезал ножом родителей, которые хотели его спасти от самоубийства
В Сочи скоропостижно скончалась беременная женщина
Вениамин Кондратьев поручил составить список гостиниц, готовых выступить в качестве обсерваторов
На Кубани мужчина напал на соседей с тяпкой
В Сочи около 15 тысяч виртуальных зрителей приняли участие в «Библионочи»
«Кубань Кредит» начал принимать заявки на льготную ипотеку под 6%
Краснодарским правоохранителям поступил сигнал о минировании шести самолетов в аэропорту
Вениамин Кондратьев о посевной кампании во время карантина: Все работы завершены в срок
«Бессмертный полк» в Краснодаре: акция пройдет в онлайн-формате
Вениамин Кондратьев о демарше байкеров во время карантина: Никто не должен уйти от ответственности
Более сотни кладбищ Сочи будут закрыты во время Радоницы
ВТБ подписал кредитное соглашение по проектному финансированию строительства МФЦ «Эспланада»
ВТБ одобрил бизнесу Кубани свыше 280 млн рублей на выплату зарплат
Погода в Краснодарском крае: солнце зальет теплом регион