2020-04-28T01:48:13+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Краснодаре, последние новости на 28 апреля 2020: кладбища закрыты на Радоницу, военный госпиталь начнет принимать больных COVID-19

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Краснодаре на 28 апреля 2020 года
Дмитрий ТУРЧЕНКО
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Фото: admkrai.krasnodar.ruФото: admkrai.krasnodar.ru
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Предлагаем вашему вниманию последние новости о коронавирусе в Краснодаре на 28 апреля. В Краснодарском крае продолжает действовать карантин, введенный губернатором 31 марта. Ограничения будут действовать как минимум до 30 апреля, однако с большой вероятностью их продлят. Количество заболевших коронавирусом в Краснодаре и во всем регионе продолжает расти.

На Кубани за последние сутки коронавирус подтвердился у 57 человек, из них 37 – в Краснодаре. Таким образом, в краевом центре уже 364 пациента с COVID-19. Всего в крае 837 случаев заболевания, 19 пациентов скончались.

Продолжается перепрофилирование больниц для приема больных коронавирусом. В Краснодаре 30 коек появятся в военном госпитале Министерства обороны РФ.

На улицах Краснодара работают патрули, которые следят за нарушениями карантина. Всего в понедельник, 27 апреля, на патрулирование городских маршрутов вышли 127 мобильных групп самоконтроля.

Жителям, которые находились на улицах без уважительной причины, выдали 277 уведомлений о необходимости соблюдения самоизоляции, выписали 179 административных протоколов.

Покидать дома по-прежнему можно только в случае необходимости и при наличии пропуска, для автомобилей действует «беспропускное окно» с 10 до 16 часов.

Кроме того, 28 апреля все кладбища закрыты на Радоницу, а власти рассчитывают, что посетить могилы близких жители края смогут в Троицкую родительскую субботу 6 июня.

Как рассказал протоиерей, штатный священник храма в честь Казанской иконы Божией матери в Краснодаре Андрей Мищеряков, помянуть усопших в Радоницу можно у стен храмов, где пройдут специальные панихиды, а также с помощью видеотрансляций.

— Главный акцент в празднике не в том, чтобы прийти на могилы, а в том, чтобы помолиться за своих ближних. Из храмов будут организованы трансляции служб. Можно прийти к стенам храма, и помолиться, соблюдая дистанцию. Также молиться можно дома, — подчеркнул протоиерей Андрей Мищеряков.

ИСТОЧНИК KP.RU

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