Из кинотеатра «Болгарии» в Краснодаре сделают подобие «Дома пионеров»

В сегодняшней карантинной реальности о кино и подумать страшно. Боязнь замкнутых пространств и массовых сборищ у многих жителей Краснодарского края поселилась на подкорке. Но в мэрии Краснодара на совещании накануне обсуждали не коронавирус и борьбу с ним, а судьбу кинотеатра "Болгария". В декабре истекает срок аренды здания сетью кинотеатров "Монитор". Плата за пользование "Болгарией" составляла всего 30 с небольшим тысяч рублей. На повышение арендной платы "Монитор" не согласился, поэтому до конца года здание вновь вернется городу.

- В Краснодаре очень развито движение КВН. У нас - отличная городская лига. Сейчас ребята репетируют и выступают в молодежном центре на Сормовской, 12. Но своей площадки у Клуба веселых и находчивых нет. А это неправильно, - говорили в мэрии в 2017 году, планируя отдать помещения городскому Клубу веселых и находчивых.

Внутри здание нуждается в серьезном ремонте. Фото: мэрия Краснодара

Но воплотить эту идею в жизнь пока так и не удалось.

- Здание нуждается в серьезном ремонте, - заявил начальник управления по делам молодежи Георгий Пронькин.

И на обновленное здание у мэрии большие планы. В первом помещении хотят сделать киноконцертный зал-трансформер для мероприятий разного формата, рассчитанных на 50-400 человек. Внутри расположат антикафе и коворкинг, медиацентр и студию звукозаписи для реализации музыкальных проектов. В лучших традиция советских Домов пионеров.

На повышение аренды "Монитор" не согласился, теперь кинотеатр вернут города. Фото: мэрия Краснодара

Напомним, у жителей Черемушек и прилегающих к ним улиц много лет неизменным местом для кинопохода был один из самых старейших кинотеатров города -«Болгария». Его открыли 7 июня 1967 года. Старожилы города наверняка помнят, что тогда он назывался «Космос». Но в 1989 году кубанской столице «выпало» дружить с Болгарией, потому кинотеатр переименовали в честь этой страны соцлагеря.