2020-04-28T11:17:58+03:00
Общество

В Краснодаре художник рисует на стене многоэтажки картину ко Дню Победы

В основе сюжета символы победы - монумент Родина мать, георгиевская лента и вечный огонь [видео]
Евгения СОРОКА
Поделиться:
Работу художник планируют завершить к 9 мая.Работу художник планируют завершить к 9 мая.
Изменить размер текста:

Совсем скоро на стенах панельной пятиэтажки на 1-м Вишневом переулке, 11 в Краснодаре появится картина ко Дню Победы. Преобразить фасад здания решил Николай Дмитриев. Из-под его кисти вышло немало портретов и живописных натюрмортов. Он - известный в городе художник-оформитель.

Соседи к увлечению Николая относятся положительно. Поддерживают художника не только словом. Ему помогают и материально. Жители пятиэтажки сбросились на акриловые краски и необходимые инструменты.

Художник из Краснодара рисует картины на фасаде дома к 75-летию Победы.Художник Николай Дмитриев из Краснодара в честь празднования 75-летия Великой Победы решил украсить многоэтажный дом, в котором он проживает, картиной с символикой, напоминающей о Великой Отечественной войне, как показывают кадры, снятые в понедельник

За последний год Николай Александрович украсил больше половины дома. Здесь появились сюжетные картины по мотивам произведений знаменитых художников, которые очень нравятся юным жильцам дома.

А теперь же художник взялся за более сложную работу. Николай задумал воплотить на стене дома картину Александра Дейнеко «Оборона Севастополя». Экспозицию он украсит памятником «Родина-мать», а также добавит георгиевские ленты и вечный огонь. Таким образом, мастер решил напомнить о значимости юбилейной даты - 75-летия Победы над фашизмом, а также приободрить краснодарцев.

- В этом году Парад Победы перенесен, не пройдут по улицам и колонны «Бессмертного полка». Но все же, невзирая ни на какие вирусы, жизнь продолжается. И мы по-прежнему помним о подвигах наших дедов! - говорит Николай Дмитриев.

На фасаде дома появится репродукция известной картины Александра Дайнеки «Оборона Севастополя».

На фасаде дома появится репродукция известной картины Александра Дайнеки «Оборона Севастополя».

Над панно к 9 мая художник работает не покладая рук - с самого утра и до вечера.

- Видно, что рисует человек от всего сердца, он - мастер своего дела. Сомнений в том, что получится хорошо, нет. Но уже сейчас смотришь на картину и душа пылает, - улыбается сосед Николая.

Завершить картину художник планирует к 9 Мая.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «День Победы в Краснодаре»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Посадка баклажан в марте 2021 по лунному календарю
Семена баклажанов на рассаду дачники традиционно высевают во второй половине февраля, а некоторые и того раньше. Однако эти сроки подходят не всем сортам, скороспелые лучше сеять в марте. Какие же благоприятные дни по лунному календарю для посадки баклажа
Новости 24
В Анапе завершается благоустройство памятников ко Дню Победы
В Калининском районе мужчина выплатит 2 миллиона рублей за незаконную рыбалку
В Краснодаре в день Радоницы мобильные группы дежурят на всех 18 кладбищах
На Кубани объемы производства антисептических средств выросли в 6 раз
В Щербиновском районе браконьеры ловили рыбу жаберными сетями
В обсерваторы Краснодара 27 апреля из аэропорта отправили 41 пассажира
В Тихорецком районе местная жительница киркой до смерти забила сожителя
На Кубани в ДТП погиб водитель скутера
Новые случаи заражения коронавирусом в Краснодарском крае на 28 апреля 2020 года: среди пациентов 25 женщин и 26 мужчин
В Темрюке 18-летний парень спас женщину из пожара
Число заболевших коронавирусом в Краснодарском крае на 28 апреля 2020 года увеличилось еще на 51
Преступная группа в Сочи похитила полезных ископаемых на 12 миллионов рублей
В микрорайоне «Почтовый» Краснодара возводят школу
Жителя Новороссийска осудят за мошенничество на 6 миллионов рублей
На Кубани местный житель оговорил своих знакомых в краже мопеда
На Кубани спасатели помогли водителю КамАЗа, который после ДТП застрял в кабине
В Лабинске мужчина предъявил полицейским поддельный пропуск
Мэр Сочи проверил работу обсерватора в Адлерском районе