В Краснодаре художник рисует на стене многоэтажки картину ко Дню Победы

Совсем скоро на стенах панельной пятиэтажки на 1-м Вишневом переулке, 11 в Краснодаре появится картина ко Дню Победы. Преобразить фасад здания решил Николай Дмитриев. Из-под его кисти вышло немало портретов и живописных натюрмортов. Он - известный в городе художник-оформитель.

Соседи к увлечению Николая относятся положительно. Поддерживают художника не только словом. Ему помогают и материально. Жители пятиэтажки сбросились на акриловые краски и необходимые инструменты.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kuban.kp.ru/video/embed/775816" frameborder="0"></iframe> Художник из Краснодара рисует картины на фасаде дома к 75-летию Победы.Художник Николай Дмитриев из Краснодара в честь празднования 75-летия Великой Победы решил украсить многоэтажный дом, в котором он проживает, картиной с символикой, напоминающей о Великой Отечественной войне, как показывают кадры, снятые в понедельник

За последний год Николай Александрович украсил больше половины дома. Здесь появились сюжетные картины по мотивам произведений знаменитых художников, которые очень нравятся юным жильцам дома.

А теперь же художник взялся за более сложную работу. Николай задумал воплотить на стене дома картину Александра Дейнеко «Оборона Севастополя». Экспозицию он украсит памятником «Родина-мать», а также добавит георгиевские ленты и вечный огонь. Таким образом, мастер решил напомнить о значимости юбилейной даты - 75-летия Победы над фашизмом, а также приободрить краснодарцев.

- В этом году Парад Победы перенесен, не пройдут по улицам и колонны «Бессмертного полка». Но все же, невзирая ни на какие вирусы, жизнь продолжается. И мы по-прежнему помним о подвигах наших дедов! - говорит Николай Дмитриев.

На фасаде дома появится репродукция известной картины Александра Дайнеки «Оборона Севастополя».

Над панно к 9 мая художник работает не покладая рук - с самого утра и до вечера.

- Видно, что рисует человек от всего сердца, он - мастер своего дела. Сомнений в том, что получится хорошо, нет. Но уже сейчас смотришь на картину и душа пылает, - улыбается сосед Николая.

Завершить картину художник планирует к 9 Мая.