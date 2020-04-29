Число заболевших коронавирусом в Сочи на 29 апреля 2020: в городе у 111 пациентов подтвержден диагноз COVID 19

В Сочи за период с начала пандемии коронавирусная инфекция выявлена у 111 человек. За последние сутки зафиксировано 6 случаев опасной болезни.

- Четверо заболевших в Сочи находятся в тяжелом состоянии в городской инфекционной больнице №2 и подключены к аппаратам ИВЛ , - сообщает региональный оперaтивный штaб Краснодарского крaя.

Всего за сутки в регионе коронавирус подтвержден у 51 пациента. По данным регионального оперштаба, в обсервaторах края находятся 1156 человек.

По данным врачей, состояние находящихся в обсерваторах удовлетворительное, температура тела в норме.

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