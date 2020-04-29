Коронавирус в Сочи, последние новости на 29 апреля 2020: в городе подтверждено 6 новых случаев опасной инфекции
За последние сутки из 51 нового случая коронавируса в регионе, в Сочи подтвержденный диaгноз COVID-19 выявлен у 6 человек,
- Четверо заболевших находятся в тяжелом состоянии и подключены к аппаратам ИВЛ в городской инфекционной больнице №2 ,-сообщает региональный оперативный штаб.
Таким образом, за период с начала пандемии, в городе диагноз COVID 19 подтвержден у 111 пациентов.
В обсерваторaх края находятся 1156 человек. Их состояние удовлетворительное, температура тела в норме.
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ИСТОЧНИК KP.RU