2020-04-28T11:34:07+03:00
Общество

Коронавирус в Сочи, последние новости на 29 апреля 2020: в городе подтверждено 6 новых случаев опасной инфекции

Мы собрали последние новости о коронавирусе в городе на 29 апреля 2020 года
Михаил КОНСТАНТИНОВ
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Четверо пациентов в Сочи находятся в тяжелом состоянииЧетверо пациентов в Сочи находятся в тяжелом состоянииФото: Мария ЛЕНЦ
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За последние сутки из 51 нового случая коронавируса в регионе, в Сочи подтвержденный диaгноз COVID-19 выявлен у 6 человек,

- Четверо заболевших находятся в тяжелом состоянии и подключены к аппаратам ИВЛ в городской инфекционной больнице №2 ,-сообщает региональный оперативный штаб.

Таким образом, за период с начала пандемии, в городе диагноз COVID 19 подтвержден у 111 пациентов.

В обсерваторaх края находятся 1156 человек. Их состояние удовлетворительное, температура тела в норме.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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