Тлеют 2 гектара: На мусорном полигоне под Майкопом трое суток тушили пожар

Пожар на мусорном полигоне под Майкопом случился еще днем 25 апреля, однако спасатели до сих пор работают на объекте. Пока одни огнеборцы пытались устранить возгорание, другие разбирались с руководством полигона, в работе которого выявили множество нарушений.

А началось все с того, что в субботу, 25-го числа, над городом поднялся столб черного дыма. В самом Майкопе жители стали жаловаться на тяжелый запах гари. Очевидцы позвонили спасателям, которые выехали на место, вот только попасть на территорию сразу не смогли.

- В 15:34 минуты нам сообщили о пожаре, силы и средства МЧС прибыли по адресу своевременно в соответствии с нормативом, - сказал глава ГУ МЧС РФ по Адыгее Александр Зыбкин. - Однако нас не пустили на территорию объекта. Лишь после дополнительной проработки удалось въехать на полигоне и вместе с местной пожарной охраной приступили к тушению возгорания.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="480" height="480" src="https://www.kuban.kp.ru/video/embed/775894" frameborder="0"></iframe> Пожар в Адыгее тушили 34 спасателя. Видео: instagram.com/01_mchs_ra.

Как стало известно, огонь распространился на площади два гектара. 34 спасателям понадобилось больше двух суток, чтобы полностью ликвидировать техногенную аварию.

Причиной возгорания уже известна. Огонь распространился из-за нарушения технологического процесса захоронения. - Арендатором свалки не проводилось послойное чередование твердых коммунальных отходов и инертных (негорючих) материалов, – говорят «КП» - Кубань» в региональном управлении МЧС.

Кроме того, пожарные столкнулись с рядом нарушений, из-за которых и возникли трудности.

Пожар на мусорном полигоне под Майкопом Видео: vk.com/typical01.

- Сложности связаны с особенностями объекта. Территория свалки 20 гектаров, глубина пролегания мусора - 17 метров, объем отходов - около 2 кубических километров, - объясняет глава ГУ МЧС РФ по Адыгее Александр Зыбкин. - Все это, естественно, влияет на глубину прогорания мусора.

На данный момент процесс тления заметно уменьшился. За выявленные нарушения правил пожарной безопасности на руководство объекта составили административные протоколы. Им грозит серьезный штраф.

Также Центр гигиены и эпидемиологии исследовал воздух в Майкопе, поселках Родниковом и Северном. Превышений допустимой концентрации вредных веществ не зафиксировали.