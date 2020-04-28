2020-04-28T13:16:38+03:00
Коронавирус Covid-19

Нарушил карантин, чтобы спасти человека: 18-летний студент вынес из огня пожилую женщину

Анатолий Шамрай, не раздумывая, полез за истошно кричавшей женщиной в самое пекло [фото, видео]
Евгения ОСТРАЯ
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В ночи раздавались истошные крики женщины из полыхающего дома. Фото: Темрюк-инфо/личная страница героя публикацииВ ночи раздавались истошные крики женщины из полыхающего дома. Фото: Темрюк-инфо/личная страница героя публикации
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Толик Шамрай сейчас, как и все, на изоляции в Темрюке. Институт его перешел на онлайн-обучение. Днем 18-летний парень грызет гранит науки, глядя в монитор, а ночью выбирается на часок подышать свежим воздухом. В Пасхальный день, 19 апреля, Толик позволил себе удалиться дальше, чем на 100 метров от дома. Но кто теперь скажет, что сделал он это зря?!

- Я шел по улице Темрюка. Была глубокая ночь, - рассказывает «КП» - Кубань» парень. – И вдруг увидел, что полыхает дом моего товарища. На уровне второго этажа истошно кричит его тетя Ольга Николаевна.

Вокруг, по словам Толи, собрались растерянные соседи. Они в бессилии метались вокруг горящего дома. Кто-то уже кричал в трубку, вызывая пожарных.

МЧС собирается наградить парня, спасшего женщину из огня.

Толик решился идти в огонь сам. Взял лестницу в соседнем дворе, приставил к горящему дому, снял куртку и майку.

- Коптило страшно, ничего не было видно. На ощупь я нашел руку женщины. Она ее одернула тут же от боли, - продолжает рассказывать парень. – Потом все-таки взяла мою майку и прикрыла ею лицо.

Жертва пожара, спасенная парнем, до сих пор в больнице. Фото: Темрюк-инфо

Жертва пожара, спасенная парнем, до сих пор в больнице. Фото: Темрюк-инфо

Толик схватил Ольгу Николаевну за талию и успел спуститься на две ступеньки, когда в доме раздался хлопок. Горела крыша, от температуры лопались окна. Если бы Толик помедлил, женщину было бы уже не спасти.

Он спустил ее на землю, соседи уложили ее на заранее принесенное одеяло. Вскоре показались проблесковые маячки экстренных служб.

- При пожаре полностью выгорели помещения общей площадью 90 кв.м. Но последствия могли стать трагичными, если бы не самоотверженность 18-летнего местного жителя Анатолия Шамрая, - оценили поступок парня в ГУ МЧС России по Краснодарскому краю. - В настоящее время Главным управлением МЧС России по Краснодарскому краю рассматривается вопрос о награждении темрюкца за проявленный героизм.

Ольга Николаевна сейчас находится в реанимации. Врачи темрюкской больницы диагностировали у нее 60 процентов ожогов тела.

ИСТОЧНИК KP.RU

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