Сочинским детям из многодетных и малообеспеченных семей передали новые ноутбуки

Сочинские школьники из малообеспеченных и многодетных семей во время карантина получили новые ноутбуки. Из-за отсутствия компьютеров они не могли обучаться со своими одноклассниками в дистанционном режиме.

Устройства передала детям «Цифровая долина Сочи», которой контакты нуждающихся в такой поддержке семей передала мэрия. Ноутбуки купили в тот же день, а сегодня с утра фонд отвез их по указанным адресам.

Теперь дети могут обучаться дистанционно

Новые компьютеры получили ученики разных классов сочинской гимназии №6. Это Нателла Кадан, Лилия Сорока, Андрей Феер и Лолита Бритикова. До семьи одного мальчика фонд сегодня не смог дозвониться, но передаст ему ноутбук сразу же как только свяжется с его родителями.

- Мы надеемся, что наши коллеги тоже помогут тем, кто сейчас нуждается в помощи. Безразличие во время эпидемии тоже убивает, об этом стоит друг другу иногда напоминать, — сказал глава фонда «Цифровая долина Сочи» Антон Немкин.

Ноутбуки помогут немного разгрузить родителей во время карантина

Ноутбуки помогут ребятам не только в учении, но и принесут пользу всем членам семьи – они теперь смогут пользоваться разными цифровыми сервисами и разнообразить досуг во время карантина.

Что немаловажно — ноутбук отвлечет внимание ребенка и разгрузит родителей, которые во время карантина столкнулись с необходимостью занимать своих детей в режиме 24/7.