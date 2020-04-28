Звездный карантин: Рыжий из «Иванушек» сел на шпагат, а актриса из «Универа» устраивает танцы на балконе

В России продолжает действовать режим карантина. Актеры и певцы, как и все жители страны, самоизолировались у себя дома. Большинство осталось в столице, те же, кто владеет квадратными метрами на побережье, успели уехать к морю.

Рыжий из «Иванушек» Андрей Григорьев-Апполонов еще в конце марта отправился поправлять свое здоровье в Сочи, откуда он родом. Сначала, пока была возможность, он оздоравливался на сероводородных источниках и водопадах в санаториях курорта. Прогулки звезда совершал в хвойном лесу, что находится на территории здравницы.

Сейчас певец почти все время проводит в своей квартире с видом на курорт. Если и выходит из дома, то ненадолго - в аптеку или в магазин.

apollonov_ag Вышел чисто выбросить мусор! Людей не видел! #коронавирус #берегитесебя #карантин #самоизоляция #сочи #sochi #весна #багрянник

Недостаток физической активности компенсирует домашними тренировками. Так, например, «Иванушка» решил растянуть немного мышцы и за время карантина сел на шпагат.

- Месяц в Сочи. Борода больше не растет, канапушки повылезали, как в детстве, - радуется карантинному режиму на курорте Андрей Григорьев-Апполонов. - Гастрольная усталость растворилась в морском воздухе, в шпагат сел, давление 120/80! Жизнь дается человеку один раз и прожить ее надо в Сочи!

apollonov_ag Месяц в Сочи. Борода больше не растёт, канапушки повылезали, как в детстве, гастрольная усталость растворилась в морском воздухе, в шпагат сел, давление 120/80! Жизнь даётся человеку один раз и прожить её надо в Сочи!

А известная актриса сериала «Универ» Валентина Рубцова почти все время проводит на своем балконе в сочинской квартире. Там звезда читает книги, занимается йогой, тренируется и просто танцует.

yalav Валентина Рубцова поднимает настроение танцами

Свое времяпрепровождение дома Валентина часто снимает на видео, тем самым поддерживает тех, кто сейчас сидит на карантине.

yalav Я в предлагаемых обстоятельствах

Коротает время на курорте и семья Галустян. Как только стали появляться новости о коронавирусе, Михаил перевез супругу и детей в Сочи к своим родителям.

- Там тепло, хорошо. А дистанционно учиться можно в любом месте, - сказал Михаил Галустян. Правда, сам комик ненадолго задержался в Москве, где у него проходили съемки в проекте «Миша портит все». Однако уже сейчас шоумен воссоединился с родными.

m_galustyan Михаил Галустян заранее отправил семью в Сочи

Краснодарская модель на карантине убирает квартиру и кипятит полотенца

Незадолго до введения ограничений известный блогер Мария Миногарова успела приехать в Краснодар и самоизолироваться в доме у родителей.

- Все проводят время с пользой: нужно учить английский, жать от груди гантели. Но это не про нас! - заявила звезда.

Сейчас Мария почти все свободное время тратит на то, что давно хотела сделать, - компьютерные игры, просмотр кинофильмов и спа-процедуры.

minogarova Каждый день Марии проходит за просмотром фильма

А еще на самоизоляции модель вместе с мамой кипитятит полотенца - таким образом они дезинфицируют вещи и возвращают им белизну. Находит Мария и время для уборки в квартире.