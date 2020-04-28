«Чтоб я так жил!»: житель сочинского обсерватора показал, как их содержат на карантине
Краснодарский блогер Андрей Кудрявцев зафиксировал на видео условия, в которых он с женой находится в сочинском обсерваторе.
Несколько дней назад он прилетел из Тайланда. Вместе с супругой мужчина застрял за границей, когда страны закрылись от внешнего мира из-за пандемии коронавируса. После сложных переговоров на высшем уровне россиян удалось вызволить из беспрецедентной эпидемической западни и вывезти на родину.
Однако приключения, по словам блогера, для них на этом не закончились.
Блогер показал условия сочинского обсерватора.
- Всех, кто был за границей помещают в обсерватор, - говорит Андрей Кудрявцев. - Нас - в Сочи привезли. Конечно, курорт есть курорт!
Блогер показал, что их с женой номер в отеле,то бишь в обсерваторе, оснащен телевизором и электрочайником. Каждый день им меняют косметические наборы для душа.
- Здесь есть все: маски, антисептики, гели для душа, зубные щетки. Телевизор с "вайфаем", - показывает он условия, в которых сейчас находится. - Чтоб я так жил!
Особенно Андрея впечатляют виды из окна - Имеритинская низменность в окружении гор.
В таких условиях им с женой и десятками других россиян, прилетевших в Сочи, придется прожить две недели пока медики не удостоверятся, что они неопасны для окружающих.
ИСТОЧНИК KP.RU