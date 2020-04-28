2020-04-28T20:55:49+03:00
Коронавирус Covid-19

«Чтоб я так жил!»: житель сочинского обсерватора показал, как их содержат на карантине

Андрей Кудрявцев, как и все, кто попадает под подозрение на коронавирус, находится в отеле со всеми условиями [видео]
Ева МУР@kp_kuban
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Андрей Кудрявцев находится в обсерватореАндрей Кудрявцев находится в обсерватореФото: Личная страничка героя публикации в соцсети
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Краснодарский блогер Андрей Кудрявцев зафиксировал на видео условия, в которых он с женой находится в сочинском обсерваторе.

Несколько дней назад он прилетел из Тайланда. Вместе с супругой мужчина застрял за границей, когда страны закрылись от внешнего мира из-за пандемии коронавируса. После сложных переговоров на высшем уровне россиян удалось вызволить из беспрецедентной эпидемической западни и вывезти на родину.

Однако приключения, по словам блогера, для них на этом не закончились.

Блогер показал условия сочинского обсерватора.

- Всех, кто был за границей помещают в обсерватор, - говорит Андрей Кудрявцев. - Нас - в Сочи привезли. Конечно, курорт есть курорт!

Блогер показал, что их с женой номер в отеле,то бишь в обсерваторе, оснащен телевизором и электрочайником. Каждый день им меняют косметические наборы для душа.

- Здесь есть все: маски, антисептики, гели для душа, зубные щетки. Телевизор с "вайфаем", - показывает он условия, в которых сейчас находится. - Чтоб я так жил!

Особенно Андрея впечатляют виды из окна - Имеритинская низменность в окружении гор.

В таких условиях им с женой и десятками других россиян, прилетевших в Сочи, придется прожить две недели пока медики не удостоверятся, что они неопасны для окружающих.

ИСТОЧНИК KP.RU

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