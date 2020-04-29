Коронавирус в Краснодаре, последние новости на 29 апреля 2020: нерабочие дни продлили до 11 мая

Предлагаем вашему вниманию последние новости о коронавирусе в Краснодаре на 29 апреля. В Краснодарском крае продолжает действовать карантин, введенный губернатором 31 марта. Накануне в своем обращении к главам регионов президент продлил нерабочие дни до 11 мая. С большой вероятностью, в этот период на Кубани продолжат действовать ограничения.

На улицах продолжают работать отряды самоконтроля. Жителям Краснодара, которые находились на улицах без уважительной причины 28 апреля, выдали 215 уведомлений о необходимости соблюдения самоизоляции. За грубое нарушение режима карантина выписали 139 штрафов.

Количество заболевших коронавирусом в Краснодаре и во всем регионе продолжает расти. За сутки добавился еще 51 человек. По последним данным, в крае диагноз COVID-19 установлен у 888 человек, 400 из них – в Краснодаре.

Скончались 19 пациентов, еще 19 человек находятся в тяжелом состоянии на искусственной вентиляции легких. 145 человек выздоровели и выписаны из больниц, в том числе 13 за последние сутки.

В краевом оперативном штабе отмечают, что число зараженных растет в том числе из-за того, что растет количество проводимых тестов. Каждые сутки выполняется более двух тысяч тестов. Продолжают разворачивать койки для инфицированных. Первых пациентов готовится принять одно из отделений военного госпиталя в Краснодаре, где подготовили 30 мест.

- Впереди у нас – напряженный этап борьбы с эпидемией. В ближайшее время будут проработаны пути стабилизации ситуации, дополнительные меры поддержки бизнеса и населения. Только совместными усилиями мы справимся и преодолеем это нелегкий период, - заверил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.