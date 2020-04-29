Кому на Кубани жить хорошо: представители бизнеса рассказали о рисках во время карантина

Нелегкое время наступило не только для жителей Кубани, сидящих в четырех стенах, но и для бизнеса. Кризис ударил и по крупным фирмам, и, конечно, по малым предприятиям.

В первую очередь, досталось заведениям быстрого питания. Владелец одной из краснодарских пиццерий рассказал, что его бизнес не продержался и года.

- Сейчас мы на грани закрытия. Открылись в начале февраля, отработали два месяца, и вот случилась вся эта ситуация. На открытие брали кредит, окупиться, конечно, не успели. Да, на доставку и самовынос работаем, но клиентура уменьшилась в разы. Если в первую неделю еще были хоть какие-то заказы, то потом, с продлением карантина, люди начали экономить средства, - говорит бизнесмен.

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Те же, кто остался на плаву, чтобы не уйти на дно, придумывают новые формы работы или осваивают соцсети. Например, рынок недвижимости сейчас не стоит – строительство домов движется. Но люди уже не покупают квадратные метры так активно, как было до пандемии.

- Полностью изменили работу коммерческого блока – активно развиваем соцсети, устраиваем акции для клиентов там, - рассказывает представитель строительной компании «АСК» Наталья Симонтенко. – Наш основной офис работает в удаленном формате. Что будет дальше – мы не знаем. Остановить строительство объектов мы не можем. Прекращение работы даже на пару недель может обернуться для нас несколькими месяцами возврата в штатное расписание. Но компания озадачилась приближающими сложностями еще до введения карантина. Поэтому и успели запастись кое-какими материалами.

Многие перешли на удаленный формат работы.Фото: Анатолий ЖДАНОВ

А пока компания ведет прямые трансляции в соцсетях со своих строительных площадок.

- У нас большая ответственность перед банками, клиентами, поэтому планируем сдать все объекты в срок, - говорит Наталья. - Продажи квартир в Краснодаре сейчас упали, мы начали проводить удаленные сделки, чтобы все было безопасно.

Штат компания не сокращает, в это время сотрудники занимаются повышением квалификации.

Генеральный директор «Краснодарской чайной компании Века» Серафим Тимченко также считает, что пандемия – это не время терять, а возможность приобрести. Так, по его словам, в настоящее время произошло смещение спроса в сторону товаров первой необходимости и средств защиты, сокращение значительной доли сферы услуг. Но как до, так и после карантина будут актуальны отечественные технологии.

- Необходимо понимать, что сейчас тяжело всем. Это мировой кризис, все в равных условиях. Как показывает ситуация, вирус представляет больше социальную и экономическую угрозу, нежели биологическую. Что каксается нашего предприятия – потребление продукта не уменьшилось, но мы зависим от поставщиков. Это элементарные товары: пленка и упаковка. Их цена из-за скачка курса доллара существенно увеличилась, и это не говоря об импортном сырье, - заявил Серафим Тимченко.

По его словам, ритейл не готов поднимать входные цены, заставляя производство думать, каким образом оно может оптимизировать свои затраты и искать новые рынки.

Эта ситуация и привела к резкому скачку цен на некоторые товары. И как долго кризис продлится – пока неизвестно. Сейчас предприятие «Краснодарский чай Века» смещает свои позиции в экономсегмент. Руководство пересматривает долю маркетинга, да и сам рынок.

- Штат мы не уменьшали, заработную плату сотрудников тоже не сокращали. Сейчас думаем, как оптимизироваться. Мы не видим большой пользы в налоговых каникулах, но выдача малому и среднему бизнесу кредитов с нулевой процентной ставкой, которые пообещало государство, это серьезные меры стимулирования, - заключил генеральный директор.

Спрос на чай, кстати, в период карантина не упал – люди начали закупать его впрок. Последние месяцы показали большие продажи. А вот что покажет будущее – пока неизвестно. Но однозначно стоит сказать, что сильного падения объема продаж чайной продукции не будет.

Серафим Тимченко считает, что меры стимулирования бизнесу необходимы.Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

Сложнее ситуация у малого бизнеса. На условиях анонимности «Комсомолка» поговорила с предпринимателем Артемом, который работает в сфере услуг – у него салон красоты, небольшой цех по производству плетеной мебели и компания, занимающаяся ремонтом объектов. Если бы не финансовая подушка, хозяин, скорее всего, не выдержал бы такого сильного удара.

- Салон красоты мы открыть не можем, так как сейчас это запрещено. Помимо того, что мы принимали клиентов, еще и являлись поставщиком различных предметов в другие организации, ныне никто не работает, товары простаивают, - говорит Артем.

Клиентами в бизнесе по производству плетеной мебели были бары и гостиницы. Сейчас эти объекты закрыты, поэтому нет ни заказов, ни возможности продать уже сделанное. Тем не менее, предпринимателю необходимо платить за аренду, а также рассчитываться с кредитами.

- В общей сложности у меня работает около сотни человек, никого из них я не уволил, - продолжает Артем. – Конечно, выплата каждому от государства – это хорошо, но я бы, к примеру, хотел получить кредит на дальнейшее развитие либо под минимальный процент, либо с отсрочкой платежа. Важно понимать, если мы – предприниматели – не будем платить заработную плату работникам, то это будет делать государство посредством выплат по безработице.

Что же касается третьего вида деятельности – эксплуатация зданий и сооружений – то и здесь у Артема возникли трудности. Большие запланированные проекты пришлось отложить на неопределенный срок, поскольку объекты сейчас закрыты и работы в них запрещены. Да и с закупкой расходных материалов не все так просто – рынки поставщиков закрыты.

- Простои во многом – есть вопросы и по закупке, и по логистике, все это колоссально бьет по бюджету. Многие мои коллеги приняли решение о банкротстве. А я держусь только благодаря тому, что имел финансовую подушку, - заключил краснодарский предприниматель.