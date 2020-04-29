Кубанские парламентарии подвели итоги выполнения госпрограмм и приняли новые законы в социальной сфере и АПК

Кубанские депутаты под руководством спикера Законодательного Собрания края Юрия Бурлачко рассмотрели около 40 вопросов. В первую очередь - документы, предусматривающие дополнительные меры по противодействию эпидемии.

Так, депутатский комитет по вопросам имущественных и земельных отношений внес изменения в закон «Об управлении государственной собственностью Краснодарского края». Согласно поправкам, теперь в случае катастрофы природного или техногенного характера, пожара, наводнения, землетрясения, эпидемии или эпизоотии, ставящих под угрозу жизнь или здоровье населения, администрация края вправе без согласования с Законодательным Собранием принимать решение о пожертвовании объектов движимого имущества федеральным органам государственной власти, их территориальным органам, а также муниципалитетам.

В ходе заседания также приняли изменения в закон Краснодарского края «О защите населения и территорий Краснодарского края от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера». Теперь администрация края получает полномочия по установлению обязательных для исполнения гражданами и организациями правил поведения при введении чрезвычайной ситуации регионального или межмуниципального характера, а также по введению режима повышенной готовности для соответствующих органов управления и сил единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

- Динамика распространения коронавируса требует от нас незамедлительных мер. Принятый нами краевой закон, помимо прочего, уточняет обязанности граждан и организаций при введении режима ЧС. Сегодня как никогда благополучие и здоровье всего края зависят от поведения каждого из нас. Необходимо строжайшим образом соблюдать те требования, которые направлены на нераспространение заболевания. Никто не вправе ставить под угрозу жизнь и здоровье окружающих, - прокомментировал спикер ЗСК Юрий Бурлачко.

Пристальное внимание было уделено здравоохранению региона. По итогам обсуждения было решено в условиях пандемии делать упор на тестировании представителей «группы риска» - это врачи, представители органов правопорядка и др., а также уделять серьезное внимание профилактическим мерам.

Помочь всем миром

В крае поддержат социально незащищенных

На поддержку тех, кто оказался в затруднительной жизненной ситуации в нынешних непростых экономических условиях, направлены изменения в закон «О мерах социальной поддержки отдельных категорий жителей Краснодарского края», наделяющие министерство труда и социального развития Краснодарского края полномочиями по определению порядка предоставления мер социальной поддержки жителям края в случае поступления в бюджет региона добровольных взносов и пожертвований на эти цели.

- В нашем крае неравнодушных и отзывчивых людей – подавляющее большинство. Когда к кому-то приходила беда, кубанцы стремились помочь пострадавшим. Так было во время наводнений в различных районах края. Так будет, я уверен, и сейчас, во время пандемии вируса. Задача сделать так, чтобы поступающие средства распределялись по назначению и без задержек, - подчеркнул глава кубанского парламента.

Чернозем под защитой

Сельхозпроизводителей тоже поддержат

Отдельное внимание депутаты уделили и развитию агропромышленного комплекса края. Так, в окончательном чтении были приняты законы, направленные на сохранение кубанских черноземов и поддержку сельхозпроизводителей.

Поправки, обязывают сельхозпроизводителей вносить больше удобрений на каждый гектар земли. Теперь раз в пять лет собственники, владельцы, пользователи, в том числе и арендаторы земельных участков будут обязаны вносить его не менее 9 тонн. Ранее эта цифра составляла 2 тонны. Документ, напомним, напрямую связан с развитием в крае животноводства, и его реализация, по мнению спикера ЗСК, будет хорошим стимулом для данной отрасли.

- Сегодня кубанская земля под угрозой заболевания. Как и все мы оказались заложниками ситуации с пандемией. Но если от вируса может защититься каждый из нас, хотя бы ношением маски, то земля сама себя не спасет. Это должны сделать мы сами, чтобы она и далее кормила наших детей, внуков и многие поколения в будущем, - заявил Юрий Бурлачко.

Депутаты также утвердили еще один законопроект, наделяющий органы местного самоуправления отдельными госполномочиями по поддержке сельхозпроизводства. Инициатором его стал губернатор Кубани Вениамин Кондратьев. Поправки предусматривают корректировку методики расчета общего объема субвенций, которые предоставляются муниципалитетам из регионального бюджета на осуществление ими отдельных госполномочий по поддержке сельскохозяйственного производства.