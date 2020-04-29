2020-04-29T11:16:45+03:00
Коронавирус Covid-19

Температура, кашель и одышка: В Краснодаре умер 39-летний мужчина с коронавирусом

Медики неделю боролись за его жизнь
Дмитрий ТУРЧЕНКО
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Фото: admkrai.krasnodar.ruФото: admkrai.krasnodar.ru
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В Краснодарском крае умер 39-летний мужчина с подтвержденным диагнозом – коронавирусная инфекция. Об этом сообщают в региональном оперативном штабе. Таким образом, число жертв эпидемии на Кубани достигло 20.

Мужчина проживал с матерью и не выезжал за пределы края. 10 апреля его самочувствие ухудшилось – появились кашель, температура и одышка. С двусторонней полисегментарной пневмонией он оказался в СКИБ Краснодара, а тест на коронавирус показал положительный результат.

Состояние пациента резко ухудшилось – его перевели на искуственную вентиляцию легких. Врачи в течение недели сражались за его жизнь, однако болезнь оказалась сильнее.

- С 21 апреля пациент находился на искусственной вентиляции легких. Он страдал сахарным диабетом, - сообщили в оперативном штабе Краснодарского края. – У его матери также выявлен коронавирус, она госпитализирована в СКИБ.

За последние сутки число заболевших коронавирусом в Краснодарском крае на 29 апреля 2020 года увеличилось на 63 человека. Таким образом, на Кубани зарегистрирован уже 951 заразившийся.

ИСТОЧНИК KP.RU

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