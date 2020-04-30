2020-04-29T11:27:31+03:00
Общество

Число заболевших коронавирусом в Сочи на 30 апреля 2020: в городе у 122 пациентов подтвержден диагноз COVID 19

Мы собрали последние новости о числе заболевших коронавирусом в Сочи на 30 апреля 2020 года
Михаил КОНСТАНТИНОВ
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В Сочи выявлено 122 юольных коронавирусной инфекциейВ Сочи выявлено 122 юольных коронавирусной инфекциейФото: Олег ЗОЛОТО
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В Сочи за период с начала пандемии коронавирусная инфекция выявлена у 122 человек. За последние сутки зафиксировано 11 случаев опасной болезни.

-Среди заболевших в Сочи- дети 5 и 10 лет, - сообщает региональный оперaтивный штaб Краснодарского крaя.

Четверо заболевших в Сочи находятся в тяжелом состоянии в городской инфекционной больнице №2 и подключены к аппаратам ИВЛ.

Всего за сутки в регионе коронавирус подтвержден у 63 пациентов. По данным регионального оперштаба, в обсервaторах края находятся 1284 человека.

По данным врачей, состояние находящихся в обсерваторах граждан удовлетворительное, температура тела в норме.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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