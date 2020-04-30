Коронавирус в Сочи, последние новости на 30 апреля 2020: в городе подтверждено 11 новых случаев опасной инфекции

За последние сутки из 63 новых случаев коронавируса в регионе, в Сочи подтвержденный диaгноз COVID-19 выявлен у 11 человек.

Среди заболевших дети 5 и 10 лет.

Четверо больных находятся в тяжелом состоянии и подключены к аппаратам ИВЛ в городской инфекционной больнице №2.

Таким образом, за период с начала пандемии, в городе диагноз COVID 19 подтвержден у 122 пациентов.

- В обсерваторaх края находятся 1284 человека. Их состояние удовлетворительное, температура тела в норме.,-сообщает региональный оперативный штаб

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