Коронавирус в Сочи, последние новости на 30 апреля 2020: в городе подтверждено 11 новых случаев опасной инфекции
За последние сутки из 63 новых случаев коронавируса в регионе, в Сочи подтвержденный диaгноз COVID-19 выявлен у 11 человек.
Среди заболевших дети 5 и 10 лет.
Четверо больных находятся в тяжелом состоянии и подключены к аппаратам ИВЛ в городской инфекционной больнице №2.
Таким образом, за период с начала пандемии, в городе диагноз COVID 19 подтвержден у 122 пациентов.
- В обсерваторaх края находятся 1284 человека. Их состояние удовлетворительное, температура тела в норме.,-сообщает региональный оперативный штаб
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ИСТОЧНИК KP.RU