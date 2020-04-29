2020-04-29T15:25:13+03:00
Общество

Инфицированная парикмахер могла заразить коронавирусом 10-ки клиентов, не закрыв салон на карантин

Роспотребнадзор призывает откликнуться всех посетителей крымского салона красоты [эксклюзив kp.ru]
Евгения ОСТРАЯ
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Парикмахер сейчас находится в госпиталеПарикмахер сейчас находится в госпитале
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Очаг заразы в Крымском районе Краснодарского края выявили внезапно. Здесь пока зафиксировано двое заболевших коронавирусом - это 81-летний мужчина и 45-летняя женщина. Но вскоре их может стать значительно больше.

Оба контактировали с молодым человеком, внуком одного и сыном другой, вернувшимся из Москвы.

- Витя на заработки туда ездит. Никто и представить не мог, что он заразен, - рассказали "КП" - Кубань" местные жители.

К слову, коронавирус Виктор благополучно перенес на ногах. Зато другие члены его семьи были госпитализированы с признаками пневмонии.

Но если найти источник инфекции в данном случае для местного Роспотребнадзора не составило труда, то дальше все гораздо сложнее...

- Самое печальное, когда мы начали проводить эпидрасследование, выяснилось, что 45-летняя пациентка крымского госпиталя для коронавирусных больных содержала салон красоты. И, нисколько не задумавшись о последствиях, не закрыла его на карантин, как то предписывали нормативные документы, - рассказали "КП" - Кубань" в местном отделе санитарно-эпидемиологического ведомства.

В итоге парикмахер довольно популярного в городе салона могла заразить еще десятки своих клиентов. Тех, кто тайком от патрулей пробирался к ней "на реснички и ноготочки".

Благо, в маленьком городе слухи о возможном заражении коронавирусом так напугали местное население, что телефон "горячей линии", организованной по такому поводу, сейчас не умолкает.

- Нам звонят с желанием пройти тестирование, потому что контактировали с парикмахером в той или иной степени, - поясняют "КП" - Кубань" в Роспотребнадзоре. - Пока ждем результатов.

Состояние самой женщины удовлетворительное.

"КП" - Кубань" публикует номер телефона Роспотребнадзора в Крымске. Если вы тоже имели контакт с инфицированными звоните 8 988 966 00 34, чтобы сдать анализы на COVID-19.

ИСТОЧНИК KP.RU

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