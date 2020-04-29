«Еще один день, и меня бы не спасли»: Пациент с коронавирусом рассказал о болезни после 12 дней на ИВЛ

Житель Кубани Игорь Скрипников, заразившийся коронавирусом, записал видеообращение после того, как провел 12 дней на искусственной вентиляции легких в госпитале Горячего Ключа.

55-летний мужчина работал на стройке в Подмосковье, больше недели у него была температура около 39 градусов.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="480" height="854" src="https://www.kuban.kp.ru/video/embed/776105" frameborder="0"></iframe> Пациент с коронавирусом рассказал о болезни после 12 дней на ИВЛ.

- Где-то я подцепил этот коронавирус. Это не ерунда, а реальное заболевание. Получилось так, что около восьми суток температура была больше 38,9 градусов, даже до 39 доходила. С этой температурой я добрался до дома. И сразу попал в больницу Горячего Ключа, - рассказал мужчина в своем обращении.

На видео, опубликованном в официальном аккаунте больницы Горячего Ключа, видно, что мужчина находится на больничной койке, его голос хрипит. Игорь Скрипников благодарит врачей за оказанную ему помощь.

- У меня было двустороннее воспаление легких. Как мне сказали, поражение легких было на 80%, если бы еще день, меня бы не спасли. Я очень благодарен им. Люди – коронавирус существует! Это заболевание быстрее протекает, чем обычный грипп. Так что прислушивайтесь к врачам и их советам, - обратился мужчина. - Говорить трудно, потому что только вчера вытащили зонд искусственной вентиляции легких. Будьте к себе внимательными и осторожными.

В госпитале Горячего Ключа рассказали, что борьба за жизнь пациента продолжалась 12 дней. К счастью, у мужчины не было сопутствующих заболеваний и вредных привычек, хотя его состояние ухудшалось. Но теперь о может дышать самостоятельно.

- Страшно представить, насколько бы затянулось данное лечение если у него были хронические заболевания, - говорят медики.

По состоянию на 28 апреля 2020 года в госпитале Горячего Ключа на стационарном лечении находились 89 человек, из них у 37 подтвержден COVID-19.

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