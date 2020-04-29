Неслучайно случайный разговор на Тамани

Дополнительно о Викторе Васильевиче Крохмале я узнала в очередной командировке на Тамань. Это удивительный уголок земли, овеянный старинными преданиями и легендами. Именно здесь высадились запорожские казаки, которым предстояло покорить Кубань, чтобы спустя столетия их потомки создали регион, куда будут стремиться переехать на ПМЖ буквально из каждого субъекта страны. Здесь уникальная природа, словно навеки закрепившая в себе воспоминания о древней Фанагории. И потому тут живут люди «с длинной памятью».

- Как же, наверное, тяжело уезжать из этих мест? - это даже был не вопрос моим темрюкским коллегам, а больше размышление. - Этот филиал рая на земле может никогда и не отпустить, сколько будешь жить - столько будет сюда тянуть…

- Так и есть, - по-доброму посмеялись над моей внезапной сентиментальностью коллеги. - Чего за примерами далеко ходить? Наш выдающийся земляк, наша гордость Крохмаль Виктор Васильевич, частенько приезжает сюда, со школьниками общается, они его, кстати, обожают. Вот и книгу написал…

Так у меня в руках оказалась книга «Триколор на фоне багряного неба». А потом она позвала уже на разговор с автором.

Когда нет места негативу

Читать чужие воспоминания интересно еще и с той точки зрения, что невольно ловишь себя на мысли - как сейчас главный герой начнет оправдывать себя и свое поколение? Ведь не бывает, во всяком случае, в России, идеальных эпох.

- А я и не собирался никого обелять или, наоборот, мазать. История сама расставила все на свои места, - говорит улыбаясь Виктор Васильевич. - Да и рассказываю я больше не о человеческих характеристиках тех, с кем пришлось работать, сколько об их профессиональных качествах, их уме, их организаторских способностях. Мы - люди государственные (при этих словах я невольно отметила для себя, что Виктор Васильевич, несмотря на пенсионный возраст, бодр, подтянут и одет в костюм с иголочки, сразу видно - старая школа) и потому даже наши воспоминания должны служить кому наукой, а кому - новым знанием. Вся философия книги - это позитив, это движение только вперед, только к победе и никуда иначе. Культивировать в себе обиды, перетирать чужие ошибки - не мое. На мой взгляд, всегда надо помнить: все проблемы желательно решать, извлекая уроки, не отвлекаясь на пустое критиканство.

«Гвозди бы делать из этих людей...»

Особенно тепло в книге Крохмаль отзывается о своих земляках, называя всех поименно. Он рассказывает о своей первой учительнице, которая помогала ему в чистописании, об учителе математике, военном разведчике, на фронте потерявшем ногу, больного гангреной, но преподававшем до последнего дня в школе. А слова учителя физкультуры настолько запали в душу мальчика, что потом стали его напутствием на всю жизнь: «В жизни, как и в спорте, шаг должен быть широкий, размашистый. Не семените!».

И поколение, к которому относит себя Крохмаль, действительно, не семенило. Во многом благодаря и таким наставникам, как ректор института Иван Тимофеевич Трубилин, который поддержал слесаря Крохмаля, когда тот решил получать профессию инженера.

Лично для меня был открытием вот такой случай, произошедший в родной автору станице Курчанской после войны.

Жила там семья инвалидов-фронтовиков, выращивали яблоки да овощи, продавали круглый год. Детей у них не было, потому в середине 60-х на сходе они объявили, что готовы на свои деньги построить в станице школу. А это где-то миллион рублей при стоимости одного школьного места в 1000 рублей.

В районе тогда случился переполох, социалистическое государство не могло такого допустить, и ветеранам отказали…

Виктор Васильевич бережно хранит память о друге детства, сварщике Евгении Шакуне, с которым дружил всю жизнь. На страницах книги переплетаются судьбы простых, но достойных кубанцев и руководителей региона разных уровней и периодов. При этом автор постоянно призывает: даже в противоречивых, неоднозначных периодах истории нужно стараться смотреть глубже, не рассуждать категориями «хорошо-плохо».

Всегда было и есть на кого равняться

Крохмаль много лет проработал в том числе в Краснодарском крайкоме, знает номенклатурную систему как никто другой. Изнутри наблюдал все процессы, происходившие в разное время в Краснодарском крае, в Адыгее, во всем Южном федеральном округе. Его оценка, как непосредственного участника политических процессов там, ценна для нас своей объективностью.

Воспоминания побуждают иначе, более добрым взглядом, взглянуть на многие реформы, многие политические решения. А также личностей, стоявших у руля названных территориальных образований.

Становятся понятными нюансы жизни и деятельности первого секретаря Краснодарского крайкома КПСС Сергея Медунова.

Кстати, небольшая, но характерная деталь. Медунов установил такой порядок: секретари крайкома должны были каждый день обедать вместе. Зачем? Ответ в мемуарах «Триколор на фоне багряного неба». В целом Крохмаль безапелляционно характеризует Медунова и Брежнева как сильных «первых» своего времени.

Что же касается руководителей края, то, говоря об атаманах, первых секретарях и губернаторах, автор дает ненавязчивый, но четкий совет: «Руководители края всех поколений заслуживают уважения и памяти благодарных потомков. В каждой конкретной исторической ситуации они, несомненно, отдавали себя делу без остатка». Именно в этом аспекте он рассказывает о неизвестных ранее фактах работы, в том числе и совместной, с Н. Егоровым, Н. Кондратенко, В. Кондратьевым, С. Медуновым, П. Селезневым, А. Ткачевым, В. Бекетовым, Ю. Бурлачко. Каждому из них в непростое время выпало вести Кубань.

В целом через всю книгу красной нитью проходит основная мысль: кадры решали и решают все. Крохмаль рассказывает, как, работая в крайкоме, вел личные дела 200 будущих руководителей, как, будучи первым секретарем райкома КПСС, готовил со студенческой скамьи тех, кто потом возглавлял общество. Талантливая и способная молодежь, так называемый кадровый резерв, всегда были на особом контроле, они это знали, имели возможность проявить себя и, если были готовы к какому-то делу, то получали его без задержки.

В то же время четко обозначено, что суть карьеры каждого - только через напряженный труд вчера, сегодня, завтра. Никогда нельзя останавливаться, почивать на лаврах.

При этом автор приводит удивительные примеры своей карьеры от простого парня станичной семьи рабочих до ответственного работника администрации Президента РФ - заместителя полпреда ЮФО, когда его замечали и «двигали» бывший в годы войны начальник политотдела дивизии А. Эктов, потом С. Медунов и В. Воротников, в нулевые В. Путин и В. Казанцев. Кстати, в главе государства Крохмаль подчеркивает одно качество, про которое многие забывают. Именно Путин положил начало новой традиции в России: уважать свое прошлое, в том числе и правителей.

Автор лишний раз подтверждает обычность необычных людей.

Например, мы узнаем, что нынешний полпред в ЮФО Владимир Устинов - наш земляк, он родом из Кореновска и начинал там свой путь простым слесарем, а первый полпред ЮФО генерал армии Виктор Казанцев хорошо поет, читает стихи и играет на гитаре.

Книга постоянно возвращает читателя к мысли, что на любой должности можно и нужно приносить пользу людям, уметь работать с ними, уметь находить здоровые и правильные компромиссы.

В этой связи об одном событии хотелось бы сказать отдельно.

В Адыгее до сих пор многие помнят и уважают Виктора Васильевича, который 9 лет был там руководителем Майкопского района, отвечал за огромный агропромышленный комитет. После развала СССР Адыгея стала резонно формировать себя как отдельный от края самостоятельный субъект, но при этом казаки района стали ратовать о возвращении Майкопского района в состав Краснодарского края (он только в 1961 году вошел в состав Адыгеи). Их страсти с одной стороны и представителей «АдыгэХасэ» с другой стороны кипели нешуточные. Но благодаря взвешенным действиям Крохмаля как главы района и Аслана Алиевича Джаримова как главы Адыгеи проблема была решена в правовом поле. В целом к Адыгее и ее жителям у Крохмаля самые теплые отношения.

И еще один эпизод из того времени. Старшее поколение читателей «Комсомолки» помнит, как в 83-м над Сахалином был сбит южнокорейский «Боинг». Так вот тот самый пилот, который не отдал чужому борту наше небо, жил в Майкопе на одной лестничной площадке с Крохмалем - Геннадий Осипович. Скромный заместитель командира авиационного полка…

Исторический перелом

Та трагедия, которая произошла в начале 90-х, когда распался Советский Союз, продолжается и сейчас, уверен Крохмаль. Еще немного - и разрушилась бы и Россия. И только настоящие патриоты тогда и те, которые работают сейчас, так же, как их предки в 1941 году, спасли и спасают новую страну.

Все тогда менялось не по дням, а по часам. Но автор и ему подобные прежде всего думали не об общественно-политическом строе, а о Родине, как бы она не называлась. Они не прятались. Крохмаль в то время - первый секретарь и первый избранный глава района, депутат ЗСК и Верховного совета Республики Адыгея, кандидат в губернаторы и как имеющий опыт - в команде Путина.

Самая жаркая тема в книге - восстановление конституционного строя на Кавказе, в Чечне. Совместная работа при этом в чрезвычайных ситуациях с такими знаковыми фигурами современности, как А. Гордеев, Г. Греф, В. Казанцев, С. Кириенко, К. Пуликовский, В. Путин, С. Шойгу. Персонально выделен Ахмат-Хаджи Кадыров и его превращение из поборника самостийности в приверженца федеративной России.

Но до этого были выборы Путина в 2000 году на пост президента РФ, у которого Крохмаль был доверенным лицом, и многое другое. Я сама в 90-е и нулевые работала журналисткой на Ставрополье, поэтому всю сложность обстановки на Кавказе видела воочию. Но то, как Крохмаль подробно проанализировал ситуацию тех лет, вскрыл корни проблем, показал, насколько мы были близки к катастрофе, поражает. Прочитав его книгу, я в очередной раз убедилась, что Владимир Владимирович Путин со своей командой спасли страну не только от боевиков, но и от финансового краха, подхватив на лету падающие предприятия и зарастающую бурьяном землю.

Кстати, об экономике в книге чуть ли не на каждой странице. Эта тема не отпускает читателя, также как политическая и кадровая. При этом Крохмаль, как бывший директор завода, руководитель АПК Адыгеи и «Кубаньхлебопродукта», доктор экономических наук, просто кричит: цель любой экономики СССР или РФ - могущество страны, благополучие людей и демографический прорыв. При этом он показывает, как этого достичь, бросив все силы и все средства, решая проблемы заранее, не допуская потрясений, на которые по этой причине так богата наша история.

На своих примерах Крохмаль подчеркивает, что современные менеджеры и собственники в первую очередь должны заботиться о государственных интересах, интересах рядовых людей.

Главное

«Триколор на фоне багряного неба» - это открытая книга, своего рода дневники, написанные на одном дыхании без литературных изысков. И мы видим в содержании даже некую сентиментальность, когда автор говорит о родителях-фронтовиках, о детско-юношеских годах, о родной станице, которая подарила ему не только корни и закалку, но и любимую жену, с которой вот уже полвека вместе.

Трогательно описывается 25-летняя дружба семей Виктора Васильевича и кубанского владыки Исидора.

У автора, на мой взгляд, была еще одна задача. И ему удалось ее решить: показать и объяснить не только какими были «люди в наше время», но и кто сегодня ведет страну и Кубань. С теплотой, пониманием и надеждой он говорит и о сегодняшних зрелых руководителях, и о молодежи, по праву считая ее наследницей боевой и трудовой славы своего народа.

Ему искренне хочется, чтобы читатель понял его книгу как предостережение от повторения трагических ошибок прошлого.

Затоптали кумачовый флаг и побросали партийные билеты (кстати, где Крохмали хранят красное знамя Майкопской районной партийной организации и свои билеты членов КПСС и ВЛКСМ, тоже есть в книге) - развалился великий Советский Союз. Потеряем триколор - развалится и Россия. Поэтому, призывает автор, всем изо всех сил надо биться за свою Родину, везде, прежде всего работой и службой отстаивать ее интересы и символы. Это касается как рядовых читателей, так и тех, кто у властных рычагов. Прочитайте книгу «Триколор на фоне багряного неба» и вы не пожалеете, написана она откровенно и сильно. Читается легко и понятно.

На фото Виктор Крохмаль

ПЕРВЫЙ ОТКЛИК

Книга, написанная сердцем

Аслан АлиевичДжаримов, 1-й Президент Республики Адыгеи (1992-2002 гг), Герой труда Кубани:

- Такой человек, как Крохмаль, который трудился с полной отдачей на любом месте, куда бы его ни посылали, мог написать именно такую книгу. Взвешенную, позитивную, нацеленную на мотивацию молодежи на победу.

Особенно внимательно я читал про майкопский период жизни Крохмаля. Автор нигде не слукавил, все описал как оно было.

Причем людей он показал хорошо, точно. И не стесняясь говорит о воспитавших его старших товарищах, которых сейчас, к сожалению, никто не вспоминает. А это зря. Молодые руководители, если хотят чего-то добиться в политике, должны прочесть его книгу.

Иван Петрович Артеменко, зампредседателя комитета ЗСК по бюджетной и налоговой политике, Герой труда Кубани:

- Прочел на одном дыхании, хотя обычно весьма скептически отношусь к мемуарам. Но открыл, пролистал и так втянулся, что словно заново жизнь прожил. Я был свидетелем тех событий, а во многих из них был участником. Автор смог максимально точно передать психологическое состояние общества, нарисовать портреты конкретных людей так метко, так емко, что у меня это вызвало изумление. И 90-е, и чеченский конфликт, и состояние общества сегодня - все точь-в-точь.

Чувствуется, что автор видит и понимает те события изнутри, осмыслил и максимально точно передал их.

Сергей Евгеньевич Урайкин, председатель Кубанского союза молодежи:

- Прочитал книгу и я сам, и многие мои молодые друзья. Очень поучительная. Главное для нас в ней - ставь цель и добивайся ее выполнения. Ничего невозможного нет… И еще. С учетом своего богатого опыта в прошлом Виктор Васильевич видит позитивные изменения в России и на Кубани, верит в современную молодежь. Хорошая книга. Доступная. Побольше бы таких.