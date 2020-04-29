2020-04-29T19:18:24+03:00
Общество

Вениамин Кондратьев оказался в лидерской группе "Национального рейтинга" губернаторов

Политологи считают, что для первых лиц регионов настало не только время больших проверок на прочность, но и великих возможностей
Сергей ПЕТРОВ
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Вениамин КондратьевВениамин Кондратьев
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Центр информационных коммуникаций «Рейтинг» опубликовал очередное исследование деятельности глав субъектов Российской Федерации. Оценивали работу губернаторов с марта по апрель эксперты в области политологии. Аналитики должны были обосновать, чем продиктован выбор в пользу или, наоборот, против какого-либо лидера субъекта.

Влияние на позиции губернаторов в этом рейтинге оказала и их реакция на угрозу распространения коронавируса. Ведь только главам регионов было дано право устанавливать ограничительные меры на своей территории. Так в Краснодарском крае карантин ввели одними из первых в стране, а еще закрыли все курорты. Меры - жесткие, но только так можно остановить распространение коронавирусной инфекции. И сейчас политологи считают, что для первых лиц регионов настало не только время больших проверок на прочность, но и великих возможностей. В "Национальном рейтинге губернаторов" глава Кубани Вениамин Кондратьев занимает место в первой двадцатке. Всего в списке губернаторы из 83 субъектов страны.

- Регионы юга России по-разному восприняли угрозу коронавируса. Если рассматривать начало пандемии, то самые жесткие меры моментально предприняло руководство Краснодарского края, которое в этом аспекте может соревноваться разве только с Чечней. Политическая логика жестких мер кубанского руководства очевидна – по темпам распространения коронавируса Краснодарский край вошел в число лидеров (уже 888 заболевших и 19 умерших), - считает политолог, журналист, главный редактор портала «Акценты» Антон Чаблин. - Поэтому вполне объяснимо, почему Вениамин Кондратьев ввел столь беспрецедентные ограничения (запрет на передвижения между муниципалитетами, карантинные посты на въездах в города, народные дружинники. - Прим. Авт). В целом ЮФО по всевозможным ограничительным мерам идет в жестком тренде: Элиста – пионер в стране по введению ЧС; Кубань – первая по официальному введению карантина, и так далее.

Но вынужденная жесткость, по мнению аналитиков, нанесла весомый удар по экономике регионов. Например, по курортной отрасли, где падение туристического потока идет как минимум до июня.

А вот политолог, глава комитета по социальным вопросам в кубанском парламенте Николай Петропавловский считает, что оценивать деятельность губернаторов "посреди войны" преждевременно.

- Расставлять глав регионов по позициям в рейтинге сейчас неправильно. Идет война с распространением вируса, - заявил "КП" - Кубань" депутат ЗСК. - В Краснодарском крае несколько воздушных гаваней, порт, но заболеваемость на душу населения составляет всего 17 человек к 100. 20-е место Вениамина Кондратьева считаю неплохой позицией, учитывая, что регионов и их руководителей в стране 83.

ИСТОЧНИК KP.RU

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