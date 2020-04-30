Платежная система «Мир» перечислила 4,2 млн рублей в помощь больницам Краснодарского края

Платежная система «Мир» перевела первые средства, собранные в рамках проекта #МирПомогаетВрачам: более 4,2 миллиона рублей были направлены благотворительному фонду «Живой» на покупку медицинского оборудования и экипировки для больниц Краснодара и Армавира. На эти деньги для кубанских больниц закупили более 7 тысяч средств индивидуальной защиты и экипировки, а также две портативных рентген-установки.

С 17 апреля 1 рубль с каждой покупки, совершенной онлайн по карте «Мир», платежная система переводит в поддержку российских медиков. Краснодарский край стал первым регионом, куда была направлена помощь.

Акция #МирПомогаетВрачам распространяется на все покупки, совершенные по картам «Мир» любых банков по всей России. Главное условия проекта - оплата должна совершаться в отечественных магазинах и сервисах через Интернет. Краснодарский край традиционно входит в пятерку регионов, жители которых активно пользуются платежной системой «Мир». Кубань является одним из лидеров и по количеству выпущенных карт «Мир», и по числу операций.

- Проект #МирПомогаетВрачам направлен на поддержку медицинских учреждений в тех регионах, где коронавирусная инфекция сегодня распространена больше всего. И мы хотим, чтобы каждый человек, который пользуется картой «Мир», почувствовал себя причастным к этой помощи врачам, - отметил генеральный директор платежной системы «Мир» Владимир Комлев. - Для нас самое главное, чтобы помощь оказывалась оперативно и своевременно, и спустя чуть больше недели после запуска проекта в больницы уже были направлены первые посылки с самым необходимым.

Проект #МирПомогаетВрачам продлится до 20 июля. Организаторы акции надеются, что к этому времени пандемия будет побеждена, но большая нагрузка на врачей все еще может сохраняться. Собранные средства платежная система «Мир» перечисляет в благотворительный фонд «Живой». Фонд получает заявки от клиник и больниц со всей России, закупает необходимое медицинское оборудование и защитную экипировку для медперсонала, а затем адресно доставляет помощь в конкретные медицинские учреждения. Отслеживать, какая сумма уже собрана платежной системой «Мир» в поддержку врачей, можно на странице акции.