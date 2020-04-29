Черный бизнес во время карантина: частные отели на черноморском побережье готовы заселить туриста за 500 рублей

Пандемия коронавируса закрыла гостиницы кубанских курортов. Отелям и санаториям запрещено принимать туристов до 1 июня. Это касается не только крупных гостиниц, но и частников. Тем, кто осмелился нарушить правила, грозит штраф до 1 миллиона рублей или приостановление деятельности сроком до 90 суток. Штрафуют и обычных жителей – тех, кто вышел на улицу без дела, а не в аптеку, магазин или чтобы навестить больного родственника. Так что если праздно гуляющие кубанцы попадутся мобильному отряду самоконтроля, им придется заплатить кругленькую сумму. Конкретику установит суд, в большинстве случаев это 15 тысяч рублей.

Каждый день от чиновников на курортах Краснодарского края приходят сообщения, что мобильные патрули задержали нарушителей карантина (тех, кто гуляет по набережным и улицам городов), сообщают и о количестве отрядов самоконтроля.

- В Краснодарском крае сформировано 208 мобильных групп, в состав которых вошли сотрудники регионального министерства курортов, Роспотребнадзора и администраций районов. С 26 марта они проверили 4595 отелей, гостиниц, санаториев и других средств размещения, выявили около 70 нарушений, - сообщил заместитель министра курортов Кубани Юрий Миланко.

А на носу майские праздники. Многие люди, уставшие от домашнего режима, наверняка рванут в сторону моря на шашлыки и пикники, как это было сразу после того, как президент еще в конце марта объявил нерабочую неделю. Что ждет их на курортах? Остановят ли патрули? Приютят ли гостиницы втихую?

Мы решили сами все выяснить. И поехали на один из самых популярных курортов – в Геленджик. Красный пропуск для передвижений по краю у нас есть. Ведь ездить по Кубани разрешено не всем во время карантина, а только тем, кто работает на предприятиях непрерывного цикла.

ТРАССА ПУСТАЯ

Трасса на Геленджик практически пуста – меж городами встречаются лишь единичные грузовики и легковушки с наклеенными на лобовые стекла красными табличками «Карантин! Пропускать всюду». В населенных пунктах проезжающих встречают посты ДПС – они могут остановить и сверить данные пропуска с цифрами в документах на автомобиль. Нас ни разу не остановили.

Село Архипо-Осиповка безлюдно.Фото: Виталий КАРНАУХ

Но пейзажи не меняются. В станице Саратовской, что под Горячим Ключом, у федеральной трассы местные жители продают букеты сорванных в лесу цветов. Их не остановил даже карантин. А вот перевал, соединяющий Горячеключевской и Туапсинский районы, пуст. Здесь к вопросу о самоизоляции кубанцы подошли ответственно.

СЕБЯ НЕ СДАЛА, СОСЕДЕЙ

Заезжаем в популярное у туристов село Архипо-Осиповка и мчим по пустым улицам к пляжу. Здесь работники готовят к сезону набережную – красят фонари, ремонтируют торговые точки. И все – без масок и даже перчаток.

Рабочие без масок красят фонари в Архипо-Осиповке.Фото: Виталий КАРНАУХ

В квартале от набережной - гостиницы, дома отдыха, магазины и забегаловки. Из этого списка по правилам карантина должны работать только магазины.

Пляж в Архипо-Осиповке пуст.Фото: Виталий КАРНАУХ

- Алло, добрый день! – звоню по указанному номеру телефона на листочке в файле, прилепленном скотчем к зеленому забору, и вижу ходящую по двору женщину лет пятидесяти, держащую в руках телефон.

- Это я вам звоню, - кричу через ограду, за которой виднеются обшитые бежевым сайдингом постройки.

Женщина-блондинка вышла.

- Мне бы номерок, я тихо, никому не скажу, - шепчу даме.

- Ой, я еще не готова, - отвечает она. – Комнаты не прибраны, извините, пока отказываю.

- А где тут можно переночевать? Не на улице же. Может, все-таки пустите к себе, - спрашиваю в очередной раз. Но на жалость мою женщина не повелась. Зато сдала соседей:

- За углом гостиница, у них на дверях написано, что не принимают, но вы постучитесь.

ПОЕДИТЕ ЗА ШТОРКОЙ, ЧТОБ НЕ БЫЛО ВИДНО

А за углом и впрямь шикарный мини-отель голубого цвета. Возле него – пара машин. На дверях висит объявление, что до 1 июня не пускают никого. Через стекло двери видно какое-то движение внутри. Стучу с призывом выйти ко мне. Девушка лет тридцати, видимо, администратор, идет через боковой вход.

- Здравствуйте! Судя по объявлению, к вам вообще не вариант попасть, да? – спрашиваю с неуверенностью и киваю в сторону бумажки.

- К сожалению, да. Сейчас проверки ходят, поэтому до 1 июня нет возможности вас заселить, - ответила девушка. – А сколько человек?

Сказал, что нас двое, показывая на рядом стоящего водителя. Дальше последовал вопрос – местные мы или нет. Заявил, что из Москвы. Администратор, робко выглядывающая из боковой двери, нахмурилась и задумалась.

- Ну ладно, сейчас я позвоню начальнику, думаю, разберемся с вами, - вмиг изменила правила о запрете. – Вы вообще командировочные?

Пришлось солгать в ее пользу, но документы девушка не потребовала. К слову, номер на двоих в этом отеле стоит от 2500 рублей, в эту стоимость включен и завтрак. Как оказалось, ресторан работает (только непонятно, для кого?). Только вот в самом помещении ресторана позавтракать не удастся.

- Возьмете в комнату, закроете шторку и покушаете, чтоб никто не видел, - заявила администратор.

То есть вариант переночевать не на улице, а в довольно-таки хорошем отеле в Архипо-Осиповке есть.

КАРАНТИНА В ГЕЛЕНДЖИКЕ НЕТ?

Такое мнение сложилось, когда мы заехали в город. На улицах полно машин, гуляют толпы людей. Набережная практически пуста, а вот площадь у администрации города вся в зеваках. Пожилая пара выгуливает спаниеля у окон двухэтажки. В нескольких метрах от них кучкуются подростки. И ни одного мобильного патруля.

Несмотря на карантин, на улицах Геленджика много гуляющих.Фото: Виталий КАРНАУХ

Они вообще не появились за те несколько часов, что мы ходили в поисках нелегальных гостиниц. Геленджик, по сравнению с тем же курортным селом, в котором мы побывали ранее, будто другая планета, на которой нет карантина. По всему городу висят таблички с объявлениями о сдаче жилья. И посуточно, и на длительный срок – все, что душе угодно.

Первая попавшая на глаза гостиница находится практически у дверей администрации, скрываясь за высокими соснами в парке. Вход в нее, видимо, откуда-то изнутри, поэтому я решил позвонить по указанному на здании номеру.

- У нас бронирование только с 1 июня, сейчас запрещено, - заявили на том конце провода.

То же самое сказали и представители других местных гостиниц. Штрафы в карантин и приостановление деятельности – этого они не хотят, потому и вынуждены отказать всем желающим.

На отелях в Геленджике висят таблички с надписями о сдающихся номерах.Фото: Виталий КАРНАУХ

А вот в паре кварталов от здания администрации уже все не так строго. Гостевой дом на улице Херсонской даже не скрывает того, что готов принять постояльцев. У них на заборе тоже указан номер телефона. Пишу им по Whatsapp. Вот наша переписка:

- А на одну ночь можно? – спрашиваю.

- А сколько вас будет? – приходит тут же ответ.

- Двое.

- А вы откуда вообще?

- Из Москвы.

- Мы вам скоро перезвоним.

И правда, пяти минут не прошло, как затрезвонил мобильник. Только звонили с другого номера.

- Мы готовы вас принять! – радостно отрапортовал женский голос в трубке. А фото номера и цены – пришлют сообщением. Так нас готовы были поселить в приличном номере всего за 500 рублей в сутки с человека.

В гостевом доме на улице Херсонской нас готовы были принять.Фото: Виталий КАРНАУХ

Мы обошли около десяти гостиниц и мини-отелей. И увидели, что за 500-2500 рублей частники готовы впустить постояльцев несмотря на карантин и крупные штрафы. Клиенту, конечно, хорошо, что есть куда голову положить поздней ночью. Но где точная уверенность в том, что до нас на этой кровати не полежал зараженный коронавирусом? Ведь только в Геленджике с официально подтвержденным диагнозом на 29 апреля - 26 человек. И число это только растет!

А В ЭТО ВРЕМЯ В СОЧИ

Главный курорт страны, в отличие от Геленджика, непривычно пуст. В Сочи не ходят толпы туристов, а набережные перекрыты. Пути к пляжам огорожены металлическими ограждениями – такие обычно ставят во время больших массовых мероприятий на улице. По городу и по пляжам ходят полицейские и Росгвардия с дубинками.

По городу и по пляжам ходят полицейские и Росгвардия с дубинками.Фото: Сергей Лисицын

Вывески «Сдается номер» с домов сняты. По утрам на набережных появляются рабочие в масках и перчатках – они чистят территорию у отелей, моют и красят.

Стучимся в несколько частных отелей в центре Сочи. Никто не открывает. Идем к большим гостиницам. Одна из них – работает.

- Даже не проситесь и не умоляйте - мы не работаем, - сказал администратор. – У нас осталось несколько человек командировочных, тех, кто не успел уехать. Им мы приносим еду в номер, они не выходят на улицу и скоро покинут наш отель. Так что извините – приходите после 1 июня.

В Сочи не ходят толпы туристов.Фото: Сергей Лисицын

КОММЕНТАРИЙ СПЕЦИАЛИСТА

Просим бизнес соблюдать правила.

- Кроме полевых проверок в министерстве курортов ведется большая штабная работа: сотрудники отслеживают исполнение ограничений через сервисы бронирования, а также по телефону. Примеров нарушений, к сожалению, достаточно много. Например, мобильной группой в Сочи было установлено два факта оказания услуг по временному размещению граждан в период действия ограничительных мероприятий одним из отелей, - говорит начальник отдела развития санаторно-курортного комплекса в управлении развития санаторно-курортного комплекса и рекреационных ресурсов министерства курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края Юрий Миланко. - На индивидуального предпринимателя, оказывающего услуги, было составлено два протокола об административном правонарушении. А Лазаревский районный суд потом привлек его к штрафу в 50 000 рублей, а также приостановления деятельности средства размещения сроком на 90 дней. Как видите, наказание очень существенное. Теперь, независимо от сроков карантина, предприниматель пропустит большую часть курортного сезона, понесет большие убытки из-за желания немного заработать во время карантина. Я хочу обратиться ко всем руководителям и сотрудника предприятий санаторно-курортной и туристской сферы. Мы понимаем, что введенные ограничения влияют на ваш бизнес. Мы продолжаем работать над мерами поддержки, которые позволят курортам Краснодарского края быстро восстановить свои позиции после отмены всех ограничений. Однако сейчас мы просим всех представителей бизнеса проявить социальную ответственность и неукоснительно соблюдать введенные ограничения и делать все возможное для безопасности ваших гостей.