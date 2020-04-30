2020-04-30T14:31:59+03:00
Общество

Сочинские зоозащитники добиваются ответственности для живодеров

За один месяц в городе произошло два громких случая жестокого обращения с животными
Иван Егоров
Поделиться:
Стрелка родилась под счастливой звездой - ей удалось выжить после нападения человека.Стрелка родилась под счастливой звездой - ей удалось выжить после нападения человека.
Изменить размер текста:

За одни месяц в Сочи произошло два громких случая жестокого обращения с животными. Неизвестный расстрелял собаку и ее нашли возле здания администрации, а местный житель избил спящую беременную собаку дубинкой.

Можно сказать, что Стрелке (так зовут собаку, выжившую после расстрела) повезло. Вечером 14 апреля житель Сочи нашёл её возле здания администрации Центрального района и отвез на такси в клинику. Появись он на несколько минут позже, собака погибла бы. В клинике из животного извлекли капсулу с ядом, поставили капельницу и провели лечение. Сейчас Стрелка находится в приюте «Поводог» (открыт фондом Олега Дерипаски «Вольное Дело»), она почти выздоровела, волонтеры ищут для нее новый дом.

Приобрести ружье, стреляющее иглами с ядом, в Сочи может любой желающий. Даже паспорт предъявлять не нужно. Выстреливший в собаку утверждает, что ружье оказалось у него с собой случайно, а выстрелить он был вынужден — защищался от нападения. Местная полиция получила заявление о жестоком обращении с животным, но проигнорировала его и не стала даже изымать запись с камер видеонаблюдения. Однако зоозащитники обратились в надзорные ведомства. Активисты намерены добиться для живодера наказания и создать прецедент привлечения к ответственности за жестокое обращение с животным.

Стрелка больше года прожила в районе администрации и морского порта, местные жители хорошо знали ее и всегда подкармливали. Это дружелюбная и немного застенчивая собака, она играла с детьми и всегда мирно реагировала, когда прохожие подходили к ней, чтобы погладить.

Истекающую кровью собаку возле здания администрации нашел местный житель и сразу же отвез в клинику.

Истекающую кровью собаку возле здания администрации нашел местный житель и сразу же отвез в клинику.

- Несколько дней назад Стрелку привезли в наш приют из клиники, - рассказывает директор приюта для животных «Поводог» Надежда Майборода. - Сейчас она уже почти здорова и получает только поддерживающие препараты. Собака милейшая! Ласковая, доверчивая, общительная. Конечно, мы будем искать ей хорошую семью. Но и это дело мы не дадим спустить на тормозах – тем более, что это уже не первый случай такого «регулирования численности» бездомных собак в нашем городе.

Действительно, около трёх недель назад тот же неравнодушный житель обнаружил другую расстрелянную собаку, отвез ее в клинику, но по дороге она погибла от ран. А сейчас в ветеринарной клинике Сочи в тяжелом состоянии находится беременная собака, которую охранник магазина в Лазаревском районе ударил по голове дубинкой, пока она спала. Собака в шоке два дня металась по городу, волонтерам и зоозащитникам удалось найти ее только на третьи сутки. Сейчас она проходит лечение, а живодер скрывается от правоохранительных органов.

Напомним, что в январе 2020 года вступили в силу поправки к федеральному закону № 498 «Об ответственном обращении с животными», который предусматривает лицензирование цирков, контактных зоопарков и других организаций, где животные используются в развлекательных целях. Он также предусматривает наказание за жестокое обращение с животными и безответственное к ним отношение.

28 апреля зоозащитники сообщили, что кураторских, полудомашних собак, за которыми волонтеры приюта «Поводог» ухаживали несколько лет, стерилизовали, прививали и обрабатывали их от паразитов, отравили неизвестные. Это была направленная массовая акция, погибли все животные из группы кураторов. Местная полиция отказывается предпринимать какие-либо действия по расследованию факта жестоко обращения с животными. Активисты будут продолжать добиваться ответственности для всех виновных.

Те, кто захочет забрать Стрелку домой, могут связаться с приютом «Поводог» или фондом «Вольное Дело» по электронной почте povodog@volnoe-delo.ru и в социальных сетях.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Банк УРАЛСИБ запустил ипотеку с господдержкой со ставкой от 6,5%
ВТБ Лизинг: восстановление рыночных цен на воздушные суда ожидается на горизонте пяти лет
120 тысяч за зачет: в Краснодаре преподавателя аграрного университета подозревают в получении взятки от студентов
Первая на Кубани ипотека со ставкой 6,4% годовых выдана клиенту строительной компании АСК банком ПАО Сбербанк
В Адыгее на ремонт электросетей направят 100 миллионов рублей
На Кубани семьи с детьми с ограниченными возможностями получат по 5 тысяч рублей
Запрет на бронирования в гостиницы Краснодарского края сохраняется до 1 июня
В Краснодарском крае вводят обязательный «масочный режим»
В Горячем Ключе директор организации выплатил работнику долг по зарплате
Вениамин Кондратьев о продлении карантина до 12 мая: Мы должны выйти на плато по заболеваемости!
ВТБ продолжит обслуживать карты с истекшим сроком действия до 1 июля
На Кубани «Вахта Памяти – 2020» стартует онлайн
Радио Дача 88.3 FM проводит акцию, посвященную 75-летию Победы
В Тимашевском районе мужчина незаконно срубил три дерева акации и ясеня
Умер Почетный гражданин Сочи академик Борис Лапин
В Краснодаре полицейские закрыли нарколабораторию
На Кубани за три года благоустроили более 700 зеленых зон
В Анапе бывший гендиректор предприятия уклонился от уплаты налогов
В аэропорту Краснодара ко Дню Победы установили копию самолета «Ночных ведьм»
В период распространения коронавируса более 31 тысячи жителей Кубани поставлены на учет в центры занятости
Новые случаи заражения коронавирусом в Краснодарском крае на 30 апреля 2020 года: заболел 11-летний подросток, на ИВЛ в тяжелом состоянии - 26 пациентов
На Кубани пациент психоневрологического интерната задушил соседа по палате
В Мостовском районе в ДТП погибли два человека
Вениамин Кондратьев выступит с новым обращением к жителям Кубани 30 апреля
Число заболевших коронавирусом в Краснодарском крае на 30 апреля 2020 года увеличилось еще на 66 человек
В небе над Краснодаром 9 мая пролетит военная авиация