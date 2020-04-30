Коронавирус в Краснодаре, последние новости на 30 апреля 2020: карантин продлят, губернатор выступит с заявлением

Предлагаем вашему вниманию последние новости о коронавирусе в Краснодаре на 30 апреля. В Краснодарском крае продолжает действовать карантин.

Президентом нерабочие дни объявлены до 11 мая, а в четверг ожидается заявление губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева. По данным источников «КП», карантин в регионе продлят, однако в режиме ограничений возможны изменения.

За последние сутки в Краснодарском крае подтверждено 63 новых случая коронавируса, в СКИБ скончался еще один пациент – 39-летний мужчина с сопутствующим сахарным диабетом. Он стал 20-й жертвой инфекции в регионе.

Только в Краснодаре коронавирус был обнаружен у 409 человек, всего в крае 951 раз устанавливали подтвержденный диагноз COVID-19.

На улицах продолжают работать отряды самоконтроля. Жителям Краснодара, которые находились на улицах без уважительной причины 29 апреля, выдали 174 уведомления о необходимости соблюдения самоизоляции. За грубое нарушение режима карантина выписали 174 штрафов.

Продолжается масштабная дезинфекция города. Только с 22 по 29 апреля 13,5 тонн готового раствора гипохлорида для обработки подъездов бесплатно получили 170 управляющих компаний, ТСЖ и ЖСК.

В городе работают по 31 адресу продовольственные рынки и ярмарки, где тщательно проверяют соблюдение санитарных требований в условиях карантина.

Также стало известно, что в День Победы над Краснодаром пройдет авиапарад.

- Парадный строй из вертолетов Ми-8АМТШ, Ми-28Н, Ка-52 и самолетов Су-25СМ3 и Су-30СМ появится в небе над Краснодаром 9 мая в 10 часов 50 минут, - сообщили «КП-Кубань» в пресс-службе Южного военного округа.