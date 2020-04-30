2020-04-30T10:15:21+03:00
Происшествия

«После карантина будет мясо»: в Краснодаре подросток записал видео, где рассказал о готовящемся теракте в школе

Когда роликом заинтересовались правоохранители, мальчик заявил, что это шутка [эксклюзив «КП»]
Евгения ХИЛЬКО@kp_kuban
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О том, будет ли возбуждено уголовное дело, пока неизвестно.О том, будет ли возбуждено уголовное дело, пока неизвестно.Фото: Олег ЗОЛОТО
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Дистанционное обучение, на которое сейчас из-за коронавируса перевели школы, не всем пришлось по вкусу. Некоторые школьники от скуки придумывают себе разные развлечения. Правда, порой невинные игры выливаются в серьезные разбирательства.

Семьей Соловчук (здесь и далее имена и фамилии изменены - Авт.) из поселка Березовый правоохранители заинтересовались после видео, которое у себя на странице в соцсетях загрузил 14-летний Иван. Саму запись он сделал на камеру своего мобильного. В ролике мальчик рассказал о том, что готовит теракт на собственную школу в поселке Южном. Причем осуществить задуманное подросток собирался, как только двери учебного заведения вновь будут открыты.

- Примерно таков мой план, так как скоро мясо… после карантина, - подписал видео Иван.

После публикации ролика мальчик как ни в чем не бывало пошел делать домашку. А через время в квартиру к семье пришли сотрудники в форме.

- Как стало известно, сам подросток живет с родителями в однокомнатной квартире в пятиэтажке, - сообщил «Комсомольской правде» - Кубань» источник в правоохранительных органах. - Однако свой ролик он записывал в одной из комнат частного дома в садоводческом товариществе, что находится в поселке Березовый. Там он был вместе с родителями. Однако идея записать такое видео принадлежит исключительно ребенку, ему никто не помогал.

Мальчик записал видео, а в это время в другой комнате сидели ничего не подозревающие родители.

Мальчик записал видео, а в это время в другой комнате сидели ничего не подозревающие родители.

Как удалось узнать «КП» - Кубань», во время беседы с правоохранителями Иван заявил, что это была шутка, никакой массовой бойни он не готовил, а записал ролик «от нечего делать».

Сам ребенок на профилактическом учете не состоит. Более того, как стало известно «КП» - Кубань», никакой угрозы педагоги в нем не видят, правда, считают, что Иван поступил очень необдуманно. Ведь за такие игры горе-школьнику теперь придется расхлебывать кашу, которую он заварил.

Ивана собираются поставить на карандаш причем не только в учебном заведении, но и в отделе ПДН.

- На данный момент идет расследование, никаких комментариев не даем, - сказали «КП» - Кубань» в управлении образования Динского района.

О том, будет ли возбуждено уголовное дело, пока неизвестно.

ИСТОЧНИК KP.RU

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