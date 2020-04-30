В Анапе зоозащитники собирают средства на помощь пострадавшей собаке, которую привязали к машине

Жуткая история о жестоком обращении с животным, которая произошла в анапском селе Варваровка, получила продолжение. Собаке, которая пострадала от рук местной жительницы, решили помочь зоозащитники. Напомним, все случилось 25 апреля. В объектив камер наблюдения, которые установлены в селе, попал момент издавательств. По улице ехала серая «десятка», а к ней была привязана собака. Она пыталась бежать, а водитель сильнее давал по газам.

Собаку нашел водитель, который ехал по той же дороге. Позже его нашли волонтеры, которые отвезли пса к ветеринару, а затем – в приют для животных в хуторе Воскресенском.

Сейчас здоровью собаки, которую назвали Варвара, ничего не угрожает.

- Варе нужен вольер, потому что в нынешнем состоянии после перенесенного стресса, она плохо переносит соседство других обитателей приюта, - рассказывают зоозащитники.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="480" height="854" src="https://www.kuban.kp.ru/video/embed/776332" frameborder="0"></iframe> Зоозащитники из Анапы помогают пострадавшей собаке Видео: instagram.com/dobrymiranapa.

Поэтому волонтеры обращаются ко всем неравнодушным людям, которые готовы помочь в строительстве дома для животного.

А тем временем разбирательства продолжаются. По предварительной информации, женщина не является хозяйкой пострадавшей собаки – это дворняга. Однако, что заставило ее привязать пса к машине, выясняют правоохранители.

- На данный момент проверка продолжается, с самой женщиной беседуют сотрудники полиции, выясняются все обстоятельства случившегося, - говорят «КП» - Кубань» в МВД Анапы.

По некоторым данным, сама женщина хотела отвезти собаку, когда машина начала двигаться, животное упало, а водитель этого не заметила.

В Анапе женщина привязала собаку к машине и заставила бежать.

С ЧЕГО ВСЕ НАЧИНАЛОСЬ

Привязала пса к машине и заставила бежать: В Анапе поймали живодера

Ужасающая сцена разыгралась на улице Зеленой: по дороге мимо частных домов ехала серая «десятка», а к ней была привязана собака. Она пыталась бежать, а водитель сильнее давал по газам. Пес стер лапы в кровь, а когда сил успевать за легковушкой совсем не оставалось, падал животом на асфальт. Но автовладельца это не останавливало - она продолжали движение... (читайте далее)