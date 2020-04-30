В Анапе зоозащитники собирают средства на помощь пострадавшей собаке, которую привязали к машине
Жуткая история о жестоком обращении с животным, которая произошла в анапском селе Варваровка, получила продолжение. Собаке, которая пострадала от рук местной жительницы, решили помочь зоозащитники. Напомним, все случилось 25 апреля. В объектив камер наблюдения, которые установлены в селе, попал момент издавательств. По улице ехала серая «десятка», а к ней была привязана собака. Она пыталась бежать, а водитель сильнее давал по газам.
Собаку нашел водитель, который ехал по той же дороге. Позже его нашли волонтеры, которые отвезли пса к ветеринару, а затем – в приют для животных в хуторе Воскресенском.
Сейчас здоровью собаки, которую назвали Варвара, ничего не угрожает.
- Варе нужен вольер, потому что в нынешнем состоянии после перенесенного стресса, она плохо переносит соседство других обитателей приюта, - рассказывают зоозащитники.
Зоозащитники из Анапы помогают пострадавшей собаке Видео: instagram.com/dobrymiranapa.
Поэтому волонтеры обращаются ко всем неравнодушным людям, которые готовы помочь в строительстве дома для животного.
А тем временем разбирательства продолжаются. По предварительной информации, женщина не является хозяйкой пострадавшей собаки – это дворняга. Однако, что заставило ее привязать пса к машине, выясняют правоохранители.
- На данный момент проверка продолжается, с самой женщиной беседуют сотрудники полиции, выясняются все обстоятельства случившегося, - говорят «КП» - Кубань» в МВД Анапы.
По некоторым данным, сама женщина хотела отвезти собаку, когда машина начала двигаться, животное упало, а водитель этого не заметила.
В Анапе женщина привязала собаку к машине и заставила бежать.
С ЧЕГО ВСЕ НАЧИНАЛОСЬ
Привязала пса к машине и заставила бежать: В Анапе поймали живодера
Ужасающая сцена разыгралась на улице Зеленой: по дороге мимо частных домов ехала серая «десятка», а к ней была привязана собака. Она пыталась бежать, а водитель сильнее давал по газам. Пес стер лапы в кровь, а когда сил успевать за легковушкой совсем не оставалось, падал животом на асфальт. Но автовладельца это не останавливало - она продолжали движение... (читайте далее)
ИСТОЧНИК KP.RU
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