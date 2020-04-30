2020-04-30T14:25:01+03:00
Общество

Бессмертный полк в Краснодаре: собираем фотографии победителей

Бессмертный полк в Краснодаре в этом году проходит в онлайн-режиме, загружайте фото героев
Анна САФРОНОВА
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Бессмертный полк онлайн пройдет в КраснодареБессмертный полк онлайн пройдет в КраснодареФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В этом году на 9 мая не пройдут колонны Бессмертного полка по улице Красной в Краснодаре. Традиционного Парада Победы в этот день тоже не будет. В День Победы 9 мая 2020 года в Краснодаре пройдет только авиапарад.

Коррективы внесла пандемия коронавируса. Сейчас, чтобы не допустить распространение опасной инфекции, всем лучше оставаться дома.

Но «Бессмертному полку» быть! В этот раз это будет виртуальное шествие - акция пройдет в онлайн-режиме!

Вспомним тех, кто сложил свои головы на поле боя Великой Отечественной войны, кто прошел всю эту мясорубку до конца и встретил День Победы 9 мая 1945 года. Вспомним героев в нашем виртуальном шествии! Загружайте фото победителей в специальную форму ниже, укажите имя и фамилию героя и расскажите его историю.

Акция проходит при поддержке администрации Краснодара.

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Загрузить фото

Все поля обязательны для заполнения

ИСТОЧНИК KP.RU

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