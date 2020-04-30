"Радио Шансон" отмечает 20-летие

«Радио Шансон» в этом году отмечает 20-летие. Из них 18 лет радиостанция вещает в Краснодаре. Срок приличный - повзрослело целое поколение, изменилась страна, да и вся российская музыка претерпела значительные изменения. Согласно статистике, «Радио Шансон» в Краснодаре слушают около 307 тыс. человек, и это обеспечивает стабильное 5-е место в рейтинге среди всех радиостанций. Что происходит с жанром, кто поет и слушает шансон по-русски 20 лет спустя, расскажет программный директор Александр Асланов, известный жителям Краснодарского края под эфирным псевдонимом Александр Львов.

- Александр, как вы попали на «Радио Шансон»? Вам был так близок этот жанр?

- На «Радио Шансон» я работаю с 2005 года. И моя карьера здесь начиналась с должности звукорежиссера. Не скрою, как и у большинства молодых людей того времени, у меня были совершенно превратные представления о жанре, как о блатной лирике под три аккорда на плохонькой гитаре. Но не прошло и года, как я открыл для себя все многообразие этого жанра: в эфире звучали песни Александра Новикова, Михаила Шуфутинского, Аркадия Северного, то есть я услышал все то, что слушал мой отец, но в общественном сознании не клеилось с этим жанром.

- Какие изменения произошли в эфире радиостанции и самом жанре за ваши 15 лет работы?

- Я был свидетелем того, как менялась стилистика и слоганы. Году в 2008-м огромную популярность стали обретать артисты, которые подняли сам жанр на совершенно новый уровень. Я говорю сейчас про Стаса Михайлова, Елену Ваенгу и Григория Лепса, песни которых по исполнению и содержанию находили отклик в сердцах огромного количества слушателей. Потом мы какое-то время работали под девизом «Шансон - это просто песня». И тогда мы ставили в эфир вообще все, что было на российской сцене. И это, конечно, привело нам довольно большое число слушателей. Но и аудитория разделилась на два лагеря: одни считали, что это уже не шансон, другие, наоборот, были рады слушать такую разноплановую музыку. Сейчас, конечно, такой музыкальной солянки у нас нет - мы убрали все, что по музыке или по текстам не вписывается в рамки жанра. Но все равно в нашем эфире встречаются, казалось бы, совершенно непохожие артисты: это и «Ночные снайперы», и Виктор Королев, и, конечно, наши классики жанра.

- Давайте тогда разбираться, что вообще входит в понятие шансон по-русски!

- Я бы сказал, что шансон сейчас - это не обособленный пласт музыки, а некое собрание песен разных жанров и стилей о жизни, о страданиях, о любви. И диапазон у нас достаточно широк. Да, поздним вечером у нас звучит то, что называют тюремной лирикой - и отказаться от этого мы не можем, поскольку это довольно яркая краска шансона. Но у нас нет блатных песен, которые романтизируют эту сторону жизни. Наш главный редактор из московского офиса - Рустем Ахметшин - определяет шансон как совокупность жанров, которые объединяются смысловым наполнением и мелодической основой. И я совершенно согласен со своим коллегой.

- А какие песни в краснодарском выпуске программы «Только для вас» заказывают чаще всего?

- Для меня был удивительным успех песни «Тишины хочу» группы «Антиреспект». Все-таки это достаточно новое для нас направление «шансонный рэп», однако ее заказывают практически в каждой программе. И, как я понимаю, такая популярность у этой песни во всех регионах, где вещает «Радио Шансон», а не только в Краснодаре. Совсем новая песня «Ночных снайперов» «Казино», которая появилась в нашем эфире меньше месяца назад, тоже чуть ли не в каждой программе звучит. Ни одна программа не обходится без наших классиков - Михаила Круга, Сергея Наговицына, Трофима и других, песни которых тоже часто заказывают. Песню «С днем рождения, мама!» Нины Кирсо и группы «Фристайл» заказывают регулярно. И, конечно, песня Елены Ваенги на все праздники «Желаю» звучит очень часто.

- С классиками жанра все понятно. А кого из начинающих шансонье можете выделить?

- Тут надо отметить интересную тенденцию. Если раньше артисты бились за ротации на радио, то сейчас многие набирают свою популярность в интернете, и только после этого их берут на заметку музыкальные редакторы и программные директора. На «Радио Шансон» сейчас два таких ярких исполнителя: Инна Вальтер и Ярослав Сумишевский. Их нашим слушателям открыли наши московские коллеги. И когда Инна Вальтер только появилась со своей композицией «Дымом лечилась», ее заказывали чуть ли не по два раза за день, а Ярослав Сумишевский теперь собирает полные залы по всей стране.

Молодая звезда шансона Инна Вальтер. Фото предоставлено "Радио Шансон".

- Кто слушает «Радио Шансон» в Краснодаре? Как-то поменялась аудитория за истекшие 18 лет?

- Значительное количество наших слушателей с нами с первого дня вещания. Раньше мы проводили для них специальные мероприятия и встречи. Теперь же у них своя жизнь, многие из них по-прежнему общаются между собой. Очень надеюсь, что в ближайшее время мы восстановим добрую традицию совместных мероприятий. И еще у нас появилась прослойка слушателей, которые 18 лет назад были маленькими детками и слушали нас с родителями. Сейчас они уже выросли, звонят нам в программы и проявляют активность в наших соцсетях. Мы их очень любим!

- Сейчас, когда вся страна на самоизоляции, поддерживаете как-то слушателей, которые соблюдают режим?

- С начала введения режима самоизоляции мы запустили в соцсетях проект с хештегом «скоро все наладится». Получились очень креативные видеообращения наших партнеров с ободряющими словами и полезными советами, как справиться с кризисом. Из таких сообщений мы сделали ролики, которые включили в эфир. А теперь и все наши слушатели в своих сторис в Инстаграм могут выкладывать свои видео с нашим хештегом, отмечать наш аккаунт и таким образом поддерживать других слушателей.