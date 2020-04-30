Пересек границу - в обсерватор: Ограничение на въезд в Краснодарский край продлили до 11 мая

30 апреля продлили не только режим карантина на Кубани, но и некоторые ограничения, связанные с ним. Запрет на бронирования в гостиницах будет действовать до 1 июня, а всех, кто будут пересекать границу Краснодарского края, по-прежнему будут отправлять в обсерватор.

- Карантин нам позволяет отправлять в обсерваторы всех на 14 суток, - сказал Вениамин Кондратьев во время заседания краевого оперативного штаба. - Другого выхода и способа максимально сохранить стабильность и контроль над ситуацией нет.

Карантин в Краснодарском крае продлен до 12 мая, ношение масок теперь обязательно 00:00 00:00

Стоит сказать, что подобное правило касается абсолютно всех жителей других регионов. Исключение - Адыгея.

- Вне зависимости от того, каким видом транспорта они приезжают (самолетом, поездом или машиной), должны 14 дней находиться в обсерваторе, - сказали в администрации региона. - Конкретный обсерватор, куда следует разместить людей, определяет муниципалитет.

Роспотребнадзор рекомендует такие пункты располагать в учреждениях, где могут быть соблюдены требования по изоляции и круглосуточной охране. Посторонние в этом случае на территорию не допускаются.

Людей размещают в комнате с санузлом - в палатах не больше двух людей. При этом ничего лишнего быть не должно. Что касается питания, то его осуществляют непосредственно в комнатах, поскольку выход из нее въехавшим на Кубань запрещен.

Медики будут наблюдать за всеми, кто вернулся из-за рубежа в течение двух недель. Затем, если все анализы на коронавирус у них будут отрицательными, им можно будет вернуться к повседневной жизни.

Напомним, губернатор Кубани продлил карантин до 12 мая. Никаких дополнительных ужесточительных мер не ввели, однако обязательное требование сейчас - ношение масок.