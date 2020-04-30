2020-04-30T16:30:17+03:00
Общество

«Пикников не будет»: В Сочи на майские праздники усилят работу мобильных отрядов самоконтроля

Они будут патрулировать пляжи и лесные зоны курорта [фото]
Юлия БАРАНОВА
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В дни майских праздников в Сочи мобильные отряды усилят работу 120 мониторинговых групп самоконтроля.В дни майских праздников в Сочи мобильные отряды усилят работу 120 мониторинговых групп самоконтроля.Фото: Сергей Лисицын

В дни майских праздников в Сочи мобильные отряды усилят работу 120 мониторинговых групп самоконтроля. Об этом «КП»-Кубань» сообщил заместитель главы города Сочи Константин Чеботарь.

- По поручению главы города Сочи Алексея Копайгородского, с 29 апреля, помимо уже существующих 120 мониторинговых групп, территорию курорта будут патрулировать ещё четыре подвижных мобильных отряда. Если поступит информация о массовом скоплении людей в лесной зоне, эти отряды будут оперативно выезжать на место и пресекать нарушения, - отметил вице-мэр.

В центре внимания – места массового отдыха. Фото: Сергей Лисицын

В центре внимания – места массового отдыха.Фото: Сергей Лисицын

По его словам, в центре внимания – места массового отдыха на территории Сочинского национального парка, где жители по традиции устаивали пикники. Во время карантина это недопустимо.

Сотрудники УВД Сочи, линейного управления на транспорте, Росгвардии, с участием сотрудников ОМОН, казаки и представители администрации курорта в выходные продолжат патрулировать парки, скверы, набережные, пляжи и другие объекты, которые сейчас закрыты для посещения.

Если нарушители не прислушиваются к рекомендациям вернуться домой, на место прибывает один из мобильных отрядов для дальнейшего применения мер административного воздействия. Фото: Сергей Лисицын

Если нарушители не прислушиваются к рекомендациям вернуться домой, на место прибывает один из мобильных отрядов для дальнейшего применения мер административного воздействия.Фото: Сергей Лисицын

Чеботарь подчеркнул, что в Сочи действует особый противопожарный режим. Чтобы жители не находились в лесной зоне, за этим следят сотрудники МЧС и инспекторы особых природоохранных территорий. В случае, если нарушители не прислушиваются к рекомендациям вернуться домой, на место прибывает один из мобильных отрядов для дальнейшего применения мер административного воздействия.

На дорогах курорта будет дополнительно выставлено пять круглосуточных стационарных постов ДПС и 15 – мобильных. Кроме того, сотрудники дорожно-патрульной службы будут дежурить на подъездах к рекреационным объектам Сочинского национального парка и на обходных путях к ним.

- Большая часть постов ДПС будет усилена сотрудниками Росгвардии, - обратил внимание Чеботарь.

В Сочи продолжат курсировать машины с громкоговорителями, чтобы призвать жителей оставаться дома. Фото: Сергей Лисицын

В Сочи продолжат курсировать машины с громкоговорителями, чтобы призвать жителей оставаться дома.Фото: Сергей Лисицын

В Сочи продолжат курсировать машины с громкоговорителями, чтобы призвать жителей оставаться дома. Кроме того, призыв не выходить на улицу транслируется из 119 сиренно-речевых установок на улицах курорта.

Ограничительные мероприятия, связанные с угрозой распространения коронавируса, введены в Сочи с 28 марта. Фото: Сергей Лисицын

Ограничительные мероприятия, связанные с угрозой распространения коронавируса, введены в Сочи с 28 марта.Фото: Сергей Лисицын

Вице-мэр напомнил, что ограничительные мероприятия, связанные с угрозой распространения коронавируса, введены в Сочи с 28 марта. В городе сокращена работа общественного транспорта, а все жители, которые продолжают работу в период пандемии, получили спецпропуска. Остальным сочинцам разрешается покидать дома только при крайней необходимости - чтобы сходить в магазин, аптеку, погулять с домашними животными или навестить пожилых родственников. За нарушение карантинного режима предусмотрены административные штрафы.

- Мы продолжаем встречать прибывающие в город поезда и самолеты. Все, кто приезжает из других регионов и не имеет в Сочи постоянной прописки, направляются в обсерватор. Аналогичная работа ведется и на посту Магри, - заключил заместитель главы города Сочи.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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