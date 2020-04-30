Репетиция воздушной части Парада Победы 2020 в Краснодарском крае: асы показывают свое мастерство
Парад Победы - это всегда ярко, красиво и торжественно. Из-за угрозы распространения коронавируса памятное мероприятие в Краснодарском крае перенесут.
Репетиция парада военной авиации прошла в небе над Новороссийском.Военная авиация поднялась в небо над Новороссийском в четверг для репетиции парада в честь 75-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне.
Пока неизвестно, на какое число будут перенесен парад.
Воздушная часть всегда привлекает наибольшее внимание зрителей.Фото: Виталий ТИМКИВ
Однако 9 мая пройдет воздушная часть. В честь 75-й годовщины Великой Победы экипажи боевых самолетов и вертолетов выполнят демонстрационный пролет над Краснодаром.
Перед взлетом тщательная подготовка.Фото: Виталий ТИМКИВ
30 апреля прошла репетиция парада. Два десятка сбоевых машин взлетели с аэродромов в Новороссийске и в Краснодаре, а затем взмыли в небо.
Пилоты проверяют все системы боевой машины.Фото: Виталий ТИМКИВ
Ну а дальше экипажи показали все свое мастерство, выложившись в воздухе на 100%.
В пролете участвуют вертолеты легендарного полка армейской авиации Хабибуллина.Фото: Виталий ТИМКИВ
Несмотря на то, что пролет самолетов и вертолетов длится всего несколько десятков минут, пилоты успевают сполна продемонстрировать свое мастерство. То, как боевые машины с легкостью лавируют в небе, достойно оваций.
Пролет над Новороссийском.Фото: Виталий ТИМКИВ
Но пока это только прогон - торжественный пролет пройдет 9 мая.
Наблюдать пролет техники у жителей получится и вживую.Фото: Виталий ТИМКИВ
- В 10:50 парадный строй из вертолетов Ми-8АМТШ, Ми-28Н, Ка-52 и самолетов Су-25СМ3 и Су-30СМ появится в небе над Краснодаром, - сообщают «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе Южного военного округа. - Экипажи боевой авиации 4-й Армии ВВС и ПВО ЮВО совершат демонстрационные пролеты над 13 городами юга России, а также в небе Еревана.
Полеты выполняются на минимальных интервалах пять-семи метров.Фото: Виталий ТИМКИВ
По словам ведомства, будут задействованы вертолеты Ка-27 и Ми-26, самолеты Су-24, Су-34, Су-27, Ан-26, Ан-12, Бе-12, Ту-134, Су-30СМ, Л-410 и Миг-29, всего около 200 воздушных судов.
Пролет самолетов и вертолетов длится всего несколько десятков минут.Фото: Виталий ТИМКИВ
Посмотреть сам парад, как и репетицию, многие смогут с балконов своих домов.
Воздушная часть всегда привлекает наибольшее внимание зрителей.Фото: Виталий ТИМКИВ
Самолеты пролетают над жилым многоэтажками, причем на такой высоте, что их отчетливо видно - бинокли не понадобятся.
Высота пролета составляет около 150-200 метров для вертолетов.Фото: Виталий ТИМКИВ
ИСТОЧНИК KP.RU
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