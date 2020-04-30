Репетиция воздушной части Парада Победы 2020 в Краснодарском крае: асы показывают свое мастерство

Парад Победы - это всегда ярко, красиво и торжественно. Из-за угрозы распространения коронавируса памятное мероприятие в Краснодарском крае перенесут.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kuban.kp.ru/video/embed/776410" frameborder="0"></iframe> Репетиция парада военной авиации прошла в небе над Новороссийском.Военная авиация поднялась в небо над Новороссийском в четверг для репетиции парада в честь 75-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

Пока неизвестно, на какое число будут перенесен парад.

Воздушная часть всегда привлекает наибольшее внимание зрителей.Фото: Виталий ТИМКИВ

Однако 9 мая пройдет воздушная часть. В честь 75-й годовщины Великой Победы экипажи боевых самолетов и вертолетов выполнят демонстрационный пролет над Краснодаром.

Перед взлетом тщательная подготовка.Фото: Виталий ТИМКИВ

30 апреля прошла репетиция парада. Два десятка сбоевых машин взлетели с аэродромов в Новороссийске и в Краснодаре, а затем взмыли в небо.

Пилоты проверяют все системы боевой машины.Фото: Виталий ТИМКИВ

Ну а дальше экипажи показали все свое мастерство, выложившись в воздухе на 100%.

В пролете участвуют вертолеты легендарного полка армейской авиации Хабибуллина.Фото: Виталий ТИМКИВ

Несмотря на то, что пролет самолетов и вертолетов длится всего несколько десятков минут, пилоты успевают сполна продемонстрировать свое мастерство. То, как боевые машины с легкостью лавируют в небе, достойно оваций.

Пролет над Новороссийском.Фото: Виталий ТИМКИВ

Но пока это только прогон - торжественный пролет пройдет 9 мая.

Наблюдать пролет техники у жителей получится и вживую.Фото: Виталий ТИМКИВ

- В 10:50 парадный строй из вертолетов Ми-8АМТШ, Ми-28Н, Ка-52 и самолетов Су-25СМ3 и Су-30СМ появится в небе над Краснодаром, - сообщают «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе Южного военного округа. - Экипажи боевой авиации 4-й Армии ВВС и ПВО ЮВО совершат демонстрационные пролеты над 13 городами юга России, а также в небе Еревана.

Полеты выполняются на минимальных интервалах пять-семи метров.Фото: Виталий ТИМКИВ

По словам ведомства, будут задействованы вертолеты Ка-27 и Ми-26, самолеты Су-24, Су-34, Су-27, Ан-26, Ан-12, Бе-12, Ту-134, Су-30СМ, Л-410 и Миг-29, всего около 200 воздушных судов.

Пролет самолетов и вертолетов длится всего несколько десятков минут.Фото: Виталий ТИМКИВ

Посмотреть сам парад, как и репетицию, многие смогут с балконов своих домов.

Воздушная часть всегда привлекает наибольшее внимание зрителей.Фото: Виталий ТИМКИВ

Самолеты пролетают над жилым многоэтажками, причем на такой высоте, что их отчетливо видно - бинокли не понадобятся.