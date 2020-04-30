2020-04-30T18:31:59+03:00
Дом. Семья

Краснодарская фитнес-блогер помогает пристроить котят, выброшенных в коробке на улицу

Четыре подкидыша обнаружил прохожий [фото, видео]
Евгения СОРОКА
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Девушка надеется найти хозяев для котят. Фото: instagram.com/xeniashevelevaДевушка надеется найти хозяев для котят. Фото: instagram.com/xeniasheveleva
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Только родились, а уже никому не нужны. Выброшенных на произвол котят обнаружил краснодарец, когда шел по улице. Он услышал едва уловимый писк, который доносился и пакета, что стоял у дерева за металлическим забором. Заглянув внутрь, парень увидел коробку, в которой были закрыты пушистые крохи. Четыре рыжих малыша оказались сильно напуганными и, дрожа от страха, прижимались друг к другу.

В Краснодаре выбросили котят в коробке.

Судя по всему им неделя от роду. Именно в этот период, как говорят ветеринары, котята максимально уязвимы, поскольку подвержены различным инфекциям.

Кто и почему выкинул малышей, остается загадкой. Однако оставить подкидышей молодой человек не смог. Он забрал их к себе домой, где вместе с женой соорудил небольшое жилище и накормил. Увидев миску с молоком, малыши тут же бросились на нее - по всей видимости, котята были очень голодны.

Котят временно забрала к себе семья из Краснодара. Фото: instagram.com/xeniasheveleva

Котят временно забрала к себе семья из Краснодара. Фото: instagram.com/xeniasheveleva

Узнав об этом, известная блогер из Краснодара и чемпионка Европы по фитнес-бикини Ксения Шевелева решила помочь пристроить малышей. Она опубликовала видео пушистых крох в своем Instagram, где рассказала, как их нашли.

- Добрые люди, временно забрали котят к себе домой! Но, может кто хочет взять себе котенка, - написала девушка, оставив контактные данные семьи.

Все желающие могут взять котят себе. Фото: instagram.com/xeniasheveleva

Все желающие могут взять котят себе. Фото: instagram.com/xeniasheveleva

ИСТОЧНИК KP.RU

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