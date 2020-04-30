Дискуссионный клуб: Покупка жилья в Сочи онлайн

«Комсомолка» провела дискуссионный клуб на тему «Продажа жилья онлайн: плюсы, минусы, перспективы». На вопросы редакции ответили представители банков, ведущие девелоперы, занимающиеся строительством и реализацией объектов недвижимости на Черноморском побережье, а также сотрудники администрации Сочи.

Спикеры дискуссионного клуба

Сбербанк: Управляющий Центральным отделением Сбербанка в г. Сочи Владимир Ересько;

Владимир Ересько.

Агентство недвижимости «Винсент Недвижимость»: Руководитель юридического отдела «Винсент Недвижимость» Юлия Широкова;

Юлия Широкова.

СК Неометрия: Руководитель отдела продаж г. Сочи СК «Неометрия» Анна Сапегина;

Анна Сапегина.

заместитель директора правового департамента администрации города Сочи Анна Кузьменко;

заместитель начальника управления муниципального земельного контроля администрации города Сочи Аслан Ачмизов.

Весь апрель страна жила в режиме действия карантинных мер, введенных из-за пандемии коронавируса. Однако это не уменьшило потребительский спрос на недвижимость. Учитывая пожелания клиентов, буквально за считанные дни компании активировали и усилили работу в дистанционном режиме.

- Руководством нашей компании была организована оперативная и эффективная дистанционная работа. Офис перешел в режим удаленной работы буквально в считанные часы, - делится руководитель юридического отдела «Винсент Недвижимость (https://www.vincent-realty.ru)» Юлия Широкова. - Подобное испытание, как карантин, не только не замедлило работу компании, но и послужило очень позитивной «шоковой терапией» - мы стали использовать современные ресурсы на все 100% - онлайн-показы, презентации объектов, конференции сотрудников через приложения, стали проводить прямые эфиры с застройщиками и покупателями. Многие инструменты мы возьмем с собой в нормальную жизнь после самоизоляции.

Управляющий Центральным отделением ПАО Сбербанка в Сочи Владимир Ересько рассказал об оформлении сделок, без посещения офиса, и о предлагаемых для девелоперов услуг по быстрому предоставлению эскроу-счетов.

- Cбербанк является основным партнером отрасли жилищного строительства в Краснодарском крае. В 2019 году доля банка на рынке проектного финансирования строительства недвижимости составила 94%. В период карантина, когда строительным компаниям особенно важно поддерживать спрос покупателей на недвижимость, мы предложили дистанционные сервисы банка для девелоперов. Также, пожалуй один из первых в крае банк дистанционно реализовал услугу дистанционного открытия счетов эскроу. Это позволит строительному рынку продолжать работать даже в сложившихся условиях. Подчеркну, что эта услуга предоставляется банком бесплатно. Предлагает ее клиенту застройщик при заключении договора долевого участия. При этом покупатель жилья необязательно должен являться действующим клиентом Сбербанка, - рассказывает Владимир Ересько. - Приобретать недвижимость в кредит теперь можно в режиме изоляции. Сбербанк , пожалуй один из первых на Юге России организовал выдачу ипотеки без посещения офиса банка. Благодаря уже отработанному механизму клиенту не нужно выходить из дома, а документы он получает на электронную почту сразу после регистрации сделки.

- Каков набор документов для ипотеки при дистанционной покупке?

- При удаленной сделке перечень документов стандартный и зависит от занятости заемщика и способа подтверждения дохода. Механизм совершения удаленной сделки таков: заемщик может подать заявку на кредит онлайн на портале DomClick.ru, дистанционно выбрать объект недвижимости и получить одобрение банка по нему, и воспользоваться дополнительными сервисами по оформлению недвижимости – электронная регистрация сделки и сервис безопасных расчетов. Выдача ипотечных кредитов без посещения офиса банка возможна в Сочи, Краснодаре и Анапе при нахождении участников сделки в этих населенных пункта, - поясняет Владимир Ересько.

По словам Юлии Широковой, сейчас много возможностей для онлайн-проверки документов, необходимых для совершения дистанционных сделок с недвижимостью.

- Сегодня активно работают онлайн-сервисы. Например, на официальном сайте Росреестра наши специалисты, занимающиеся правовой экспертизой документов по сделкам, заказывают выписки из Единого государственного реестра недвижимости в отношении интересующего объекта. В них содержится официальная информация о технических характеристиках объекта, его актуальной кадастровой стоимости, правообладателе, наличии/отсутствии зарегистрированных ограничений (обременений) прав, - рассказывает эксперт. - Вместе с тем, на соответствующих официальных сайтах, в частности: Федеральной службы судебных приставов, Федеральной налоговой службы, сайте, содержащем информацию о физических лицах, признанных банкротами на основании решения арбитражного суда, сайте проверки нотариально удостоверенных доверенностей - мы в обязательном порядке проверяем документы и контрагентов по сделкам.

- Электронная подпись, зачем она нужна и как это работает?

Владимир Ересько разъяснил, что усиленная квалифицированная подпись предназначена для определения лица, подписавшего электронный документ, и является аналогом собственноручной подписи.

- Это программное средство, которое обеспечивает проверку целостности и конфиденциальность документов. Использование электронно-цифровой подписи позволяет значительно сократить время, затрачиваемое на оформление сделки и обмен документами, а также гарантировать достоверность информации, содержащейся в документах. На сегодняшний день, учитывая ситуацию в регионе, практически каждая выдача ипотечного кредита проходит с электронной регистрацией сделки в Росреестре. Данный сервис доступен в том числе для регистрации сделок при приобретении объекта недвижимости за наличный расчет, - рассказывает спикер.

Юлия Широкова подчеркнула, что будущее агентств недвижимости за дистанционными продажами, так как опыт оформления сделок уже накоплен.

- Есть возможность в онлайне заниматься проведением расчетов между сторонами по заключенным договорам, осуществлять государственную регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним в электронном формате посредством усиленных квалифицированных электронных подписей в соответствии с ФЗ № 63-ФЗ от 06.04.2011 года «Об электронной подписи». Подписание соответствующих договоров отчуждения, безналичные безопасные расчеты и регистрация в органах Росреестра по сделкам неоднократно проводилась нашими сотрудниками в электронном режиме, - делится опытом Юлия Широкова.

- Для решения всех вопросов приобретения недвижимости можно использовать портал DomClick.ru. Сегодня более 50% заявок на ипотечные кредиты граждане подают не приходя в банк, используя DomClick.ru. На портале каждому заемщику создается личный кабинет, в который приглашаются риелторы и юристы, сопровождающие сделку, происходит предоставление документов по объекту недвижимости в банк и согласование всех параметров сделки. Общение участников сделки и банка возможно в общем чате, а также посредством телефонии. Это удобно и безопасно для клиента.- отмечает Владимир Ересько.

Но все же риски могут быть, считает Юлия Широкова

- Безусловно, возможны негативные последствия дистанционного оформления сделок с недвижимостью, впрочем, как и по сделкам, которые оформляются при непосредственном фактическом участии сторон. Специалисты нашей компании всегда делают все от них зависящее для проверки «чистоты» объекта и самой сделки во избежание негативных последствий. Вместе с тем, федеральный орган Росреестра наделен обширным спектром полномочий должностных лиц, которые также проверяют пакет документов, предоставленных на сделку, и имеют возможность сделать соответствующие запросы в любые государственные органы и иные организации и учреждения для получения интересующей информации с целью устранения всех препятствий к государственной регистрации и вопросов, связанных с сомнениями в законности проведения регистрационных действий, - отмечает эксперт.

- Какие фишки используют компании для привлечения дистанционных покупателей?

- Дистанционному покупателю наиболее важно ощущение присутствия на самом объекте. Наши действия направлены как раз на создание ощущения практически дополненной реальности: начиная от визуального оформления рабочих мест сотрудников и 100% предложения видео-встреч, заканчивая отснятыми видеоматериалами с каждой квартиры. Видео-экскурсии на объекты для наших клиентов мы проводим регулярно каждую неделю, - делится руководитель отдела продаж Сочи СК «Неометрия» Анна Сапегина.

Она добавила, что сегодня их объект жилой комплекс «Фрукты» возводится в уникальном месте — поселке городского типа Сириус, который станет южным центром создания инноваций. Не так давно Сириус отделился от Сочи. У страны большие планы на эту территорию— здесь хотят развивать деловой и событийный туризм и создать безналоговый инновационный научно-технологический центр.

Кроме стандартного набора видео-экскурсий по квартире есть и еще инструменты по привлечению внимания.

- У нас активные онлайн-показы, конференции, прямые эфиры. И, конечно, надежная репутация компании, которая позволяет покупателям доверять нашим онлайн ресурсам, - поделилась Юлия Широкова.

- Будущее за дистанционной покупкой? Покупатели пойдут на это?

Эксперты были единогласны в мнении, что спрос на дистанционную покупку жилья есть и после снятия карантина он сохранится и будет развиваться.

- В век интернета нельзя сбрасывать со счетов того факта, что люди в целях экономии собственного времени все больше решений принимают удаленно. До наступления пандемии эти решения в меньшей степени были связаны с покупкой дорогих объектов, например квартир. В настоящее же время все больше людей готово принимать решение удаленно. Да у покупателя вопросов возникает больше вопросов на этапе принятия решения. Нужно убедиться, что комплекс реально строится, что ведешь настоящие переговоры с отделом продаж. У нас есть до настоящего времени было минимум 30% сделок, когда покупатель ни разу не был на объекте. Сегодня 100% сделок апреля — удаленные. Мы планируем в это направление вкладывать идеи, чтобы сделать выбор квартиры для наших покупателей максимально простым, понятным и безопасным, - рассказывает Анна Сапегина.

- Безопасна ли дистанционная продажа и не повлечет она всплеск мошенничества на рынке недвижимости? Как покупателю себя обезопасить?

- Да такой всплеск может случиться, и, конечно, покупателей это заботит. Именно поэтому мы столкнулись с достаточно серьезным увеличением времени при переговорах, где приходится разъяснять покупателю законность сделок, направленные на безопасность пункты в договорах. В нашем случае дистанционные продажи совершенно безопасны. Это подтверждается тем фактом, что мы работаем на базе 214-ФЗ и готовы демонстрировать покупателю все разрешительные документы. Вдобавок ко всему, мы один из самых продаваемых комплексов в городе. И в наших обзорах, публикациях в СМИ можно увидеть, что все те слова, которые мы говорим - есть правда, - поясняет Анна Сапегина.

- Особо отмечу, чтобы люди проверяли выбранный для покупки объект в реестре самовольных построек. Также перед проведением сделки необходимо заказывать актуальные выписки из Росреестра, - акцентирует внимание заместитель директора правового департамента администрации города Сочи Анна Кузьменко. - В случае если есть какой-то спор по отношению к объекту недвижимости, либо есть вероятность, что он может быть самовольным, мы обязательно накладываем арест на сделки. Это отражается в выписке по отношению к объекту. Выписку нужно заказывать онлайн на момент проведения сделки, чтобы информация в ней была актуальна.

- На сайте открытого правительства Краснодарского края www.open.krasnodar.ru в разделе «Незаконное строительство» в открытом доступе публикуется информация об объектах, признанных самовольными постройками. Указанный перечень не является исчерпывающим и дополняется по мере поступления информации, - подчеркнул заместитель начальника управления муниципального земельного контроля администрации города Сочи Аслан Ачмизов. - Необходимо также отметить, что при приобретении жилых помещений покупатель и застройщик вступают в гражданско-правовые отношения посредством заключения договора купли-продажи. При этом, подписанию договора купли-продажи предшествует изучение его положений, а также документов, подтверждающих законность возводимого строения и правомочия застройщика отчуждать жилые помещения.

Представляется необходимым также самостоятельное получение документов, подтверждающих законность совершенной сделки, к которым в частности, но не ограничиваясь, можно отнести:

- получение информации о разрешении на строительство;

- получение информации из информационной системы обеспечения градостроительной деятельности вида разрешенного использования земельного участка и наличия ограничений;

- получение информации из Единого государственного реестра недвижимости на земельный участок.

Также, следует убедиться в отсутствии судебных производств в отношении объекта капитального строительства, в котором планируется приобретение жилья (указанная информация является общедоступной и подлежит размещению на официальных сайтах Адлерского, Хостинского, Центрального и Лазаревского районных судов города Сочи, на сайте Краснодарского краевого суда, а также на сайте Арбитражного суда Краснодарского края.

- Администрация в свою очередь оказывает всевозможное содействия и ряд ярких примеров такого взаимодействия и сотрудничества имеется, - подытожила Юлия Широкова.