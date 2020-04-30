2020-04-30T21:39:17+03:00
Общество

«Подняли со дна моря»: В Сочи восстановили работу фонтана из якорей затонувших кораблей

Он расположен в Комсомольском сквере курорта [фото]
Юлия БАРАНОВА
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В Сочи восстановили работу фонтана из якорей старинных кораблей. Фото пресс-службы МУП Сочи «Водоканал»В Сочи восстановили работу фонтана из якорей старинных кораблей. Фото пресс-службы МУП Сочи «Водоканал»
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В Сочи восстановили работу редкого фонтана в Комсомольском сквере. Это работа скульптора Виктора Глухова. Примечательно, что основу фонтана составляют два старинных якоря, которые были подняты со дна Черного моря. Их поднимали сочинские водолазы и специалисты двух плавкранов «Чернморец-2» и «Черноморец-11».

- Это было примерно в 70-х годах ХХ века. Мы устанавливали буны на траверзе Хоста – Кудепста и случайно нашли два старинных якоря, - рассказал сайту «КП»-Кубань» капитан плавкрана «Черноморец-2» Николай Баранов. – Их решено было поднять. В работах участвовали водолазы.

Когда якоря достали со дна моря, они были все в ракушках. Фото пресс-службы МУП Сочи «Водоканал»

Когда якоря достали со дна моря, они были все в ракушках. Фото пресс-службы МУП Сочи «Водоканал»

По словам капитана, когда якоря достали со дна моря, они были все в ракушках и водорослях, которые легко очищались. Отдельные части якорей были сделаны из дерева, но перед установкой в фонтан их заменили на металлические.

Местные краеведы рассказывают, что это якоря остались от флотилии судов, которая попала в сильнейший шторм в районе Сочи в 30-х годах XIX века.

Необычный фонтан не работал на курорте уже несколько лет. Фото пресс-службы МУП Сочи «Водоканал»

Необычный фонтан не работал на курорте уже несколько лет. Фото пресс-службы МУП Сочи «Водоканал»

Необычный фонтан не работал на курорте уже несколько лет. И снова заиграл струями, благодаря совместным усилиям Водоканала Сочи, Водостока и Сочисвета.

Чаша фонтана была вычищена и вымыта. Фото пресс-службы МУП Сочи «Водоканал»

Чаша фонтана была вычищена и вымыта. Фото пресс-службы МУП Сочи «Водоканал»

- Специалисты водоканала перебрали и восстановили работу насосного оборудования, привели в порядок энергообеспечение насосного агрегата. Чаша фонтана была вычищена и вымыта, грязь и мусор, скопившиеся в накопительной камере за годы простоя, были откачаны, - сообщили в пресс-службе МУП Сочи «Водоканал».

Специалисты перебрали и восстановили работу насосного оборудования. Фото пресс-службы МУП Сочи «Водоканал»

Специалисты перебрали и восстановили работу насосного оборудования. Фото пресс-службы МУП Сочи «Водоканал»

В циркуляционную систему фонтана залили 22 кубических метра воды. Пробный пуск прошел успешно. Фонтан на постоянной основе запустят к началу курортного сезона.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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