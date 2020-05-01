Число заболевших коронавирусом в Сочи на 1 мая 2020: в городе диагноз COVID 19 подтвержден у 131 пациента

В Сочи на данный момент коронавирусная инфекция выявлена у 131 человека. За последние сутки зафиксировано 9 случаев опасной болезни.

- В числе зараженных 16-летний подросток в Сочи, - сообщили в оперaтивном штaбе Краснодарского крaя.

Всего за сутки в регионе коронавирус подтвержден у 66 пациентов. По данным регионального оперштаба, в обсервaторах Кубани находятся 1415 человек. Медики оценивают их состояние как удовлетворительное.

- На сегодняшний день в Сочи лабораторно подтверждён диагноз COVID-19 у 131 человека, 13 из них дети. Все они были госпитализированы в инфекционную больницу. 35 человек уже выписаны из медучреждения после полного выздоровления, - уточнили в пресс-службе мэрии Сочи.

По данным пресс-службы, по каждому случаю заболевания коронавирусом специалисты проводят эпидрасследования с определением границ очагов, установлением круга контактных лиц, определением объёмов профилактических работ. В их числе: установление медицинского наблюдения за контактными лицами и отбор проб для лабораторного исследования.

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