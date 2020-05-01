Коронавирус в Сочи, последние новости на 1 мая 2020: в городе подтверждено 9 новых случаев опасной инфекции

Из 66 новых случаев коронавируса в регионе, в Сочи подтвержденный диaгноз COVID-19 выявлен у 9 человек, среди которых 16-летний подросток. Об этом сообщили в оперaтивном штaбе Краснодарского крaя.

Таким образом, за период с начала пандемии, в городе диагноз COVID 19 подтверждены у 131 пациента.

Россиянам не рекомендуется приезжать на майские праздники в Сочи в период карантина.

На постах Магри и Псоу, на железнодорожных вокзалах и в аэропорту развёрнуты специальные пункты контроля. В их состав входят представители Роспотребназора, министерства здравоохранения, МЧС, министерства транспорта и дорожного хозяйства, правоохранительных структур и казачества. Все жители других регионов помещаются в Сочи на обсервацию на 14 дней.

- Для этих целей на курорте организован обсерватор, сегодня в нём находятся 628 человек. Они обеспечены всем необходимым, анализы на наличие коронавирусной инфекции у них берут на первый и на 10-ый день. Как отмечают медики, восемь из 10-ти жителей обсерватора, у которых был диагностирован COVID-19, прибыли на курорт уже инфицированными, не имея при этом никаких симптомов заболевания, - уточнили в пресс-службе мэрии Сочи.

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