Коронавирус в Краснодаре, последние новости на 1 мая 2020: карантин продлили до 12 мая, в крае введен масочный режим

Предлагаем вашему вниманию последние новости о коронавирусе в Краснодаре на 1 мая. В Краснодарском крае продолжает действовать карантин, губернатор продлил действующие ограничения, в том числе и пропускной режим, до 12 мая.

- Учитывая выступление президента и эпидситуацию в регионе, принял решение продлить режим карантина до 12 мая. Все приезжие по-прежнему будут в обязательном порядке направляться в обсерваторы на 14 дней. Запрет на бронирование любых средств размещения сохранится до 1 июня, - заявил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

С 30 апреля в регионе введен обязательный масочный режим. Это значит, что запрещено появляться в общественных местах, магазинах, аптеках, рынках, ярмарках и на работе без масок.

Тем временем, число заболевших коронавирусом в Краснодарском крае перевалило за тысячу. За последние сутки в регионе подтверждено 66 новых случаев коронавируса. Всего на сегодня в регионе коронавирус подтвердился у 1017 граждан, в том числе у 68 детей. 20 пациентов скончались, 251 выздоровел и выписан.

Только в Краснодаре коронавирус был обнаружен у 422 человек.

Озвучены новые меры поддержки для разных категорий граждан. Семьи с детьми с ограниченными возможностями здоровья получат единовременные выплаты по 5 тысяч рублей на каждого ребенка.

Если в семье родители потеряли работу до 1 марта и им назначено федеральное пособие в минимальном размере (1,5 тысячи рублей), то из краевого бюджета они получат единовременную выплату по 3 тысячи на каждого ребенка.

Надбавки получат не только врачи, но и работники коронавирусных госпиталей – слесари, сантехники и уборщицы, теперь им полагается по 10 тысяч рублей ежемесячно.

29 апреля авиарейсами в Краснодар прибыли 489 пассажиров. В течение дня аэропорт Краснодара принял 8 рейсов — из Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска, Махачкалы, Нижнекамска, Брянска. На двухнедельную изоляцию в обсерваторы отправили 53 человека — жителей других регионов страны, остальные обязаны провести ближайшие 14 дней дома.

На карантинных постах на въездах в Краснодар 30 апреля проверили около 13,5 тысячи автомобилей, из них 300 не пустили в город из-за отсутствия пропусков.

Мобильные отряды самоконтроля 30 апреля выписали 168 протоколов за несоблюдение режима самоизоляции. Еще 281 краснодарцу участники мобильных групп вручили уведомления о необходимости соблюдения режима самоизоляции.