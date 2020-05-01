1 мая в Краснодаре 2020: как будут праздновать и какие введут ограничения
В первый майский день в кубанской столице по традиции проходят демонстрации. Колонна трудящихся идет по главной улице города с транспарантами, цветами, шарами и хорошим настроением. Такие шествия из года в год выражают единение. Однако в этом году коронавирус внес свои коррективы. Рассказываем, какой будет демонстрация на 1 мая 2020 года в Краснодаре.
Режим карантин в городе продлили до 12 мая включительно, так что привычные шествия по центральным улицам под запретом.
- В этот раз первомайские профсоюзные акции пройдут в новой форме. Но хочу отметить - ранее утвержденные лозунги будут сохранены, – говорит руководитель Краснодарского краевого объединения организаций профсоюзов Светлана Бессараб.
Впервые в истории праздник весны и труда перенесут в режим онлайн. 1 мая 2020 года профсоюзы запустили общекраевую интернет-акцию «Первомай на балконе и дачный Первомай».
Как поучаствовать
Традиционно в демонстрациях могли пройти все желающие, никаких заблаговременных регистраций не требовалось. Перенесенные на удаленку акции пройдут не менее масштабно. А все потому, что участником может стать любой человек, у кого есть выход в Сеть.
Для участия в акции необходимо в 11:00 выйти на балкон или дачный участок с воздушными шарами, цветами, флагами или лозунгами акции и сделать снимок.
Затем фотографию нужно выложить на свою страницу в социальных сетях с хештегами #Первомайнабалконе, #дачныйПервомай.
- До 2 мая фото необходимо прислать в краевое профобъединение на электронную почту ksps23@mail.ru, - рассказывают в администрации края. - Итоги конкурса подведут до 15 мая.
Авторы пяти лучших снимков получат призы.
ВАЖНО!
Городские власти призывают провести праздники, в том числе и Первомай, дома, с семьей, чтобы предотвратить дальнейшее распространение коронавируса.
Режим карантина, который действует в городе, предполагает, что выезжать на природу жители кубанской столицы не могут. Напомним, выходить из дома можно только на работу, в магазин или для прогулки с собакой. Шашлыки на майские не входят в список уважительных причин.
ИСТОЧНИК KP.RU
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